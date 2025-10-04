Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Base sa mga ulat, ang Israel ay gumagamit ng mga lumang armored personnel carriers (APCs) na pinupuno ng toneladang pampasabog at pinapatakbo nang remote-controlled upang pasabugin sa mga tirahang lugar ng Gaza. Sa halip na magpadala ng mga sundalo, ang mga robot na ito ay naglalakad sa mga lansangan ng Gaza City, nag-iiwan ng malawakang pagkawasak sa mga gusali at imprastruktura.
Halos 300 yunit ng pabahay kada araw ang sinisira sa Gaza City at Jabalia gamit ang mga robot na may halos 100 toneladang pampasabog.
Ang mga pagsabog ay kadalasang nangyayari sa gabi, na nagpapalala sa trauma ng mga residente at nagpapalaganap ng takot upang mapilitang lumikas ang mga tao.
Paglabag sa Batas-Pandaigdig
Ang paggamit ng mga suicide robot sa mga tirahang lugar ay maaaring lumabag sa internasyonal na batas, partikular sa mga prinsipyo ng:
Proportionality – Hindi dapat lumampas ang lakas ng pag-atake sa lehitimong layunin militar.
Distinction – Dapat ihiwalay ang mga sibilyan sa mga target militar.
Precaution – Dapat iwasan ang pinsala sa mga sibilyan hangga’t maaari.
Ang mga robot ay walang kakayahang mag-desisyon sa lugar ng pagsabog, kaya’t ang paggamit nito sa mga siksik na komunidad ay mataas ang panganib sa mga inosenteng buhay.
Estratehikong Layunin: Pagwasak at Paglikas
Ayon sa mga residente ng Gaza, layunin ng Israel ang:
Paglikha ng takot upang mapilitang lumikas ang mga tao, na bahagi ng depopulation strategy.
Isang residente ang nagsabi: “Walang maihahambing sa mga robot na ito. Mas mapaminsala pa sila kaysa sa airstrikes.”
