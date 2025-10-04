Mananatiling Sarado ang Pamahalaan ng Amerik

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Iniulat ng mga media sa Estados Unidos na nabigo ang Senado ng Amerika na ipasa ang dalawang panukala mula sa mga Republikano at Demokratiko na layuning wakasan ang pagsasara ng pamahalaan ng Estados Unidos. Dahil dito, magpapatuloy ang shutdown.
Sanhi ng Shutdown: Banggaan sa Senado
Ang shutdown ay nagsimula noong Oktubre 1, 2025, matapos mabigo ang Senado na ipasa ang alinman sa dalawang panukalang badyet mula sa mga Republikano at Demokratiko. Ang pangunahing banggaan ay umiikot sa:
Pagpapalawig ng mga subsidyo sa healthcare (Obamacare).
Pagbawi sa mga bawas sa Medicaid na isinama sa “Big, Beautiful Bill” ng administrasyong Trump.
Pagtaas ng pondo sa depensa kapalit ng pagbawas sa mga programang panlipunan.
Ang mga Demokratiko ay tumutol sa panukalang “clean continuing resolution” ng GOP, dahil hindi nito tinugunan ang mga isyung pangkalusugan.
Epekto sa mga Empleyado ng Gobyerno
750,000 empleyado ang naka-furlough (walang trabaho at walang bayad)
700,000 essential staff ang patuloy na nagtatrabaho ngunit walang sahod hanggang matapos ang shutdown
Kabilang sa mga apektado ang mga tauhan ng:
Department of Health
NASA
Department of Commerce
Department of State
Mga pulis, air traffic controllers, at medical staff ay patuloy na nagtatrabaho nang walang bayad.
Epekto sa Ekonomiya
Tinatayang $400 milyon kada araw ang nawawala sa pamahalaan dahil sa furlough pay, pagkaantala ng kontrata, at pagbaba ng demand sa pribadong sector.
Sa nakaraang shutdown (2018–2019), $3 bilyon ang nawala sa ekonomiya ng U.S.
Ang kasalukuyang merkado ng paggawa ay mas mahina, kaya’t mas matindi ang epekto sa mga pamilya at negosyo.
Mga Serbisyong Apektado
Mga serbisyong pangkalusugan tulad ng Medicaid at food assistance ay naapektuhan.
Mga pambansang parke at monumento ay pansamantalang isinara.
Mga programa sa edukasyon, pabahay, at maliliit na negosyo ay nahinto.
Hindi apektado ang USPS at ilang food aid programs dahil sa hiwalay na pondo.
Pampulitikang Banggaan
Republikanong panig: Nais ng pansamantalang badyet hanggang Nobyembre 21
Demokratikong panig: Nais ng agarang solusyon sa healthcare at social programs
Pangulo Trump: Nagbanta ng mass layoffs at pagbawas ng pondo sa mga lungsod na pinamumunuan ng mga Demokratiko.
Ano ang Susunod?
Walang boto ang naganap noong Oktubre 3 dahil sa pagdiriwang ng Yom Kippur
Magpapatuloy ang mga talakayan sa Senado sa Oktubre 4, ngunit walang katiyakan kung may bagong panukala.
