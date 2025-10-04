  1. Home
Taktikal na Tagumpay sa Gitna ng Paglusob

4 Oktubre 2025 - 08:50
News ID: 1734607
Ayon sa mga ulat, isang kompleks na ambush ang isinagawa ng mga mandirigma ng resistance sa Gaza City, kung saan.

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :-   Batay sa mga ulat, isang kompleks na ambush ang isinagawa ng mga mandirigma ng resistance sa Gaza City, kung saan.

Dalawang sundalong Israeli ang napatay, at labing-isa ang nasugatan.

Target ng pag-atake ang mga tangke, bulldozer, at rescue units, gamit ang anti-tank missiles at improvised explosive devices.

Tinawag ng Hebrew media ang insidente bilang isang “vehicle massacre”, dahil sa lawak ng pinsala sa mga military assets ng Israel.

Pagsusuri:

Ang ganitong uri ng operasyon ay nagpapakita ng advanced tactical planning ng resistance—hindi lamang ito simpleng pag-atake, kundi isang multi-layered trap na naglalayong sirain ang moral at kapasidad ng mga hukbo.

