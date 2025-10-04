Taktikal na Tagumpay sa Gitna ng Paglusob

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa mga ulat, isang kompleks na ambush ang isinagawa ng mga mandirigma ng resistance sa Gaza City, kung saan.
Dalawang sundalong Israeli ang napatay, at labing-isa ang nasugatan.
Target ng pag-atake ang mga tangke, bulldozer, at rescue units, gamit ang anti-tank missiles at improvised explosive devices.
Tinawag ng Hebrew media ang insidente bilang isang “vehicle massacre”, dahil sa lawak ng pinsala sa mga military assets ng Israel.
Pagsusuri:
Ang ganitong uri ng operasyon ay nagpapakita ng advanced tactical planning ng resistance—hindi lamang ito simpleng pag-atake, kundi isang multi-layered trap na naglalayong sirain ang moral at kapasidad ng mga hukbo.
