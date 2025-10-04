Pangunahing Nilalaman ng Pahayag ng Hamas

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Hamas ay naglabas ng opisyal na tugon sa Gaza peace plan ni Pangulong Donald Trump, kung saan ito ay pumapayag sa ilang mahahalagang bahagi ng kasunduan—kabilang ang pagpapalaya ng mga bihag, pagpasok ng tulong, at paglipat ng pamamahala sa Gaza sa isang teknokratikong pamunuan.
Opisyal na tugon: Matapos ang masusing konsultasyon sa mga lider, paksyon, at mga tagapamagitan, ipinasa ng Hamas ang kanilang tugon sa Trump peace plan.
Pagkilala sa mga pagsisikap: Pinuri ng Hamas ang mga hakbang ng mga bansang Arabo, Islamiko, at internasyonal—kasama na ang Estados Unidos—para sa:
Pagwawakas ng digmaan sa Gaza
Pagpapalitan ng mga bihag
Pagpasok ng agarang humanitarian aid
Pagtutol sa sapilitang paglikas ng mga Palestino
Pagpapalitan ng mga Bihag
Pumapayag ang Hamas sa pagpapalaya ng lahat ng bihag ng Israel—buhay man o patay—ayon sa formula ng pagpapalitan na nakasaad sa plano ni Trump.
Handa silang makipag-usap sa pamamagitan ng mga tagapamagitan upang talakayin ang mga detalye ng kasunduan.
Pamamahala sa Gaza
Pumapayag ang Hamas na ilipat ang pamamahala sa Gaza sa isang independent Palestinian technocratic body na susuportahan ng mga bansang Arabo at Islamiko.
Ang hakbang na ito ay nakabatay sa pambansang pagkakaisa ng mga Palestino.
Mga Isyung Pangmatagalan
Ang mga sensitibong usapin sa plano ni Trump—tulad ng hinaharap ng Gaza at *karapatan ng mga Palestino—ay tatalakayin sa loob ng isang *komprehensibong pambansang balangkas* na kinabibilangan ng Hamas.
Ang mga talakayan ay isasagawa alinsunod sa *mga batas at resolusyon ng internasyonal na pamayanan.
Reaksyon ng Pandaigdig
Trump: Tinawag ang tugon ng Hamas na “unprecedented” at nanawagan sa Israel na *agarang itigil ang pambobomba sa Gaza* upang maisakatuparan ang pagpapalaya ng mga bihag.
Israel: Nagpahayag ng kahandaan na ipatupad ang unang yugto ng plano—ang pagpapalaya ng mga bihag—ngunit may agam-agam sa ilang bahagi ng tugon ng Hamas.
Mga bansang Arabo at Kanluranin: Nagpahayag ng suporta sa hakbang ng Hamas, habang ang iba ay nananawagan ng karagdagang negosasyon sa mga hindi pa napagkasunduan.
Pagsusuri
Ang tugon ng Hamas ay isang estratehikong hakbang upang ipakita ang kahandaang makipagkasundo habang pinapanatili ang mga prinsipyo ng resistance. Sa kabila ng hindi pa ganap na pagtanggap sa lahat ng bahagi ng plano, ang pagbubukas sa negosasyon ay maaaring magbukas ng landas patungo sa pansamantalang tigil-putukan at pagpasok ng tulong sa Gaza.
