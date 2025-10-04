Trump: Dapat Itigil ng Israel ang Pagbobomba sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ni Pangulong Donald Trump na naniniwala siyang handa ang Hamas para sa isang pangmatagalang kapayapaan, batay sa opisyal na tugon ng grupo sa kanyang Gaza peace plan. Ayon sa kanya.
Pagkilala sa Tugon ng Hamas
Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ni Pangulong Trump na naniniwala siyang handa ang Hamas para sa isang pangmatagalang kapayapaan, batay sa nilalaman ng opisyal na tugon ng grupo sa kanyang Gaza peace plan. Ayon sa kanya, ang tugon ng Hamas ay nagpapakita ng:
Pagpayag sa pagpapalaya ng mga bihag
Pagbubukas sa negosasyon sa pamamagitan ng mga tagapamagitan
Paglipat ng pamamahala sa Gaza sa isang teknokratikong pamunuan
Panawagan sa Israel
Trump ay tahasang nanawagan sa Israel na itigil ang pambobomba sa Gaza, upang:
Magbigay daan sa humanitarian aid
Simulan ang mga negosasyon sa kapayapaan
Diplomatikong Implikasyon
Ang pahayag ni Trump ay:
Naglalagay ng presyur sa Israel na baguhin ang estratehiya nito sa Gaza
Nagpapakita ng pagbabago sa tono ng U.S. foreign policy, mula sa walang-kondisyong suporta patungo sa conditional engagement
Nagbubukas ng espasyo para sa mga tagapamagitan tulad ng Egypt, Qatar, at Turkey upang itulak ang ceasefire
Pagsusuri
Ang pahayag ni Trump ay maaaring:
Magpabago sa dynamics ng digmaan, kung susundin ng Israel ang panawagan
Magbigay ng momentum sa mga negosasyon, lalo na kung magpapatuloy ang Hamas sa pagbubukas ng komunikasyon
Magdulot ng tensyon sa loob ng Israel, kung saan may mga sektor na tutol sa anumang kompromiso sa Hamas.
Reaksyon ng Israel at mga Tagapamagitan
Posisyon ng Israel: Pag-aalinlangan at Pagkalkula
Bagaman positibo ang tugon ni Pangulong Trump sa Hamas, ang Israel ay nananatiling maingat. Ayon sa mga ulat:
Handa ang Israel sa pagpapalaya ng mga bihag, ngunit nais nitong tiyakin ang kaligtasan ng mga sundalo at sibilyan bago itigil ang operasyon.
May mga sektor sa pamahalaan ng Israel na tutol sa pakikipag-usap sa Hamas, lalo na ang mga hardliner sa gabinete.
Ang militar ay nagpapatuloy pa rin ng operasyon sa Gaza, habang isinasagawa ang internal assessment sa tugon ng Hamas.
Insight:
Ang Israel ay nasa strategic crossroads—sa pagitan ng pagpapatuloy ng digmaan at pagbubukas sa diplomatikong solusyon. Ang desisyon nito ay may malawakang epekto sa rehiyon.
Papel ng Egypt, Qatar, at Turkey bilang Tagapamagitan
Ang mga bansang ito ay may mahalagang papel sa negosasyon:
Egypt: May direktang border sa Gaza at matagal nang tagapamagitan sa mga ceasefire talks.
Qatar: May malapit na ugnayan sa Hamas at nagsisilbing channel ng komunikasyon sa pagitan ng resistance at Kanluran.
Turkey: Aktibong nagsusulong ng internasyonal na proteksyon para sa mga sibilyan at pagbubukas ng humanitarian corridors.
Insight:
Ang mga tagapamagitan ay hindi lamang neutral observers—sila ay aktibong gumuguhit ng landas patungo sa kapayapaan. Ang kanilang papel ay kritikal sa pagbuo ng tiwala sa magkabilang panig.
Pandaigdigang Reaksyon
UN: Nagpahayag ng suporta sa panawagan ni Trump para sa tigil-putukan at agarang pagpapasok ng tulong.
EU: Nanawagan ng komprehensibong political solution na may partisipasyon ng lahat ng Palestinian factions.
Iran at Lebanon: Nagbabala sa Israel na ang patuloy na pambobomba ay magpapalawak ng digmaan sa rehiyon.
Insight:
Ang tugon ng Hamas ay nagbukas ng diplomatikong espasyo. Ngunit ang tagumpay ng plano ay nakasalalay sa political will ng Israel at aktibong papel ng mga tagapamagitan.
