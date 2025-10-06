Suporta ng Hezbollah ng Lebanon sa Posisyon ng Hamas Tungkol sa Plano ni Trump sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nagpahayag ang kilusang Hezbollah ng Lebanon ng matatag na suporta sa posisyon ng Hamas hinggil sa plano ni Donald Trump, Pangulo ng Estados Unidos, na naglalayong tapusin ang digmaan sa Gaza.
Sa isang pahayag na inilabas sa al-‘Ilam al-Harbi (Channel ng Media ng Digmaan), ipinahayag ng Lebanese Resistance (Hezbollah) ang ganap na pagsuporta nito sa paninindigan ng Islamic Resistance Movement, Hamas, tungkol sa plano ni Trump na itigil ang opensiba ng rehimeng Zionista laban sa Gaza—isang posisyong binuo sa pakikipag-ugnayan at konsultasyon sa iba pang mga kilusang Palestinong lumalaban.
Dagdag pa ng Hezbollah, ang posisyong ito ay nagpapakita, sa isang banda, ng seryosong pagnanais na tapusin ang marahas na pagsalakay ng Israel laban sa mga mamamayan ng Gaza, at sa kabilang banda, ay nagpapatibay ng pangako sa mga pundasyon ng adhikain ng Palestina at sa mga karapatan ng mamamayang Palestino.
Binanggit din sa pahayag na ang nasabing paninindigan ay sumasagisag sa pagkakaisa ng sambayanang Palestino, at binibigyang-diin na dapat ang anumang pambansang kasunduan—na nakabatay sa mga lehitimong pambansang karapatan—ang maging balangkas ng mga negosasyon. Ang mga pag-uusap na ito ay kailangang humantong sa ganap na pag-atras ng kaaway mula sa Gaza Strip, pagpigil sa sapilitang pagpapaalis sa mga residente, at pagbibigay-kapangyarihan sa mga Palestino upang pamahalaan ang kanilang sariling mga usaping pampulitika, panseguridad, at pangkabuhayan batay sa kanilang sariling kakayahan.
Nanawagan din ang Hezbollah sa lahat ng mga bansang Arabo at Islamiko na tumindig sa panig ng sambayanang Palestino at suportahan ang posisyon ng Hamas at ng iba pang puwersa ng resistansyang Palestino, upang matigil ang agresyon ng Israel laban sa Gaza at West Bank, mapigilan ang sapilitang pagpapalikas, maisagawa ang muling pagtatayo ng Gaza, at maibalik sa mga Palestino ang lahat ng kanilang lehitimong pambansang karapatan.
…………..
328
Your Comment