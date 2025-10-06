Salaysay ng ina ng martir na Lebanese tungkol sa liham na ipinadala niya — sa pamamagitan ni Martir Safi al-Din — para kay Sayyid (ang Pinuno ng Pagla

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Abir Khalil Khalil, ang ina ni Martir Mohammad Jamal Tamer — isa sa mga namatay sa tinatawag na mga martir ng “panloob na fitna” sa Lebanon — ay nagkwento tungkol sa kanyang pagkikita kay Martir Sayyid Hashim Safi al-Din at tungkol sa isang liham na isinulat niya para kay Sayyid Hassan Nasrallah (ang pinuno ng paglaban), na ipinadala sa pamamagitan ni Sayyid Safi al-Din.
Noong 14 Oktubre 2020, habang kusang nagtipon ang ilang mamamayan ng Lebanon sa mapayapang protesta laban sa pagganap ni Tariq Bitar, ang piskal na nagpapatakbo ng imbestigasyon sa malakas na pagsabog sa pantalan ng Beirut, biglang binabaril ng mga hindi kilalang gawa-gawa mula sa mga bubong. Dahil dito, pitong inosenteng Lebanese ang napatay at marami ang nasugatan. Si Mohammad Jamal Tamer, 25 taong gulang at miyembro ng puwersa ng paglaban ng Hezbollah, ay isa sa mga napaslang sa karumal-dumal na insidenteng iyon.
Tinukoy ang mga ito bilang mga martir ng panloob na fitna sa Lebanon, sapagkat inakusahan ang mga pagpatay na isinagawa ng mga taksil na sinasabing kumikilos para sa interes ng Amerika at ilang rehimeng Arabong reaksiyonaryo, na layuning pilitin ang Hezbollah na pumasok sa isang sibil na digmaan.
Pagkatapos mamatay ang kanyang anak, nagkaroon ng pagpupulong si Abir Khalil kay Sayyid Hashim Safi al-Din (na ngayo’y martir na rin). Sa isang panayam ng ABNA, ibinahagi niya ang mga detalye ng kanilang pagkikita.
Sinabi ni Abir Khalil na habang isinasampa ang kaso ng pagpatay sa kanyang anak, personal na inasikaso ni Sayyid Hashim Safi al-Din ang imbestigasyon dahil malinaw ang salarin at ang pagpaslang kay Mohammad ay ginawa nang hayag at traydor. Ibinigay niya ang isang liham kay Sayyid Hashim para ipasa kay Sayyid Hassan Nasrallah, at may larawan silang magkasama na kasama sa mga dokumento.
Ayon sa kanya, nang magkita sila ni Sayyid Hashim tungkol sa kaso ng kanyang anak, sinabi nito: “Kami ay tapat sa dugo ng mga martir at hindi namin isusuko ang kaso hanggang hindi napaparusahan ang salarin.”
Nagpatuloy ang ina: isang araw sinulat niya ang liham at ipinagkatiwala kay Sayyid Hashim upang ihatid ito kay Sayyid Hassan Nasrallah, at tunay ngang naipasa ito. Dumating sa kanya ang tugon na kailangan nilang magtiis at maghintay hanggang dumaloy ang katarungan sa kanyang tamang anyo.
Sinabi pa ng ina na ang liham at isang headband (sarbends) na may dugo ng kanyang anak ay iniabot niya kay Sayyid Hashim (na ngayo’y pinarangalan bilang martir), at isinama rin niya ang mga litratong iyon.
Tungkol sa pakikitungo ni Sayyid Safi al-Din, sinabi ng ina na siya ay laging kumilos tulad ng isang mahabaging ama sa mga pamilya ng mga martir, palaging nag-aalala at tumutugon upang maibsan ang sakit ng pagkawalay at lungkot dahil sa pagkawala ng kanyang anak na si Mohammad Tamer.
Nanghihinayang siya at nanalangin: nawa’y pagpalain ng Diyos ang mga martir at ialay sa kanila ang kanilang intercession sa Araw ng Paghuhukom, at nawa’y makasama sila at ang kanilang mga pamilya kasama si Muhammad (sumakanya ang kapayapaan) at ang kanyang Ahlulbayt.
Sa ipinadalang liham, isinulat niya sa kinikilalang Sayyid (sumusunod ang Arabic excerpt na sinundan ng di-tumpak na bahagi sa Persian):
“O makapangyarihan, kami at ang aming pamilya ay nasaktan, at kami ay dumating na may mabigat na kalakal; sukatin mo para sa amin ang tama at magbigay ng kawanggawa sa amin; marahil ang Diyos ay magpaparangal sa nagwawagi.”
(Sipi mula sa Qur’an: Surah Yusuf, talata 88).
Idinagdag niya sa liham na ang headband na may dugong natapo ng kanyang anak ay iniaalay niya bilang patunay at bilang saksi sa harap nila, na nagpapaalala na siya ay patuloy na naghihintay ng balita kung kailan ang nagkasalang pumatay sa kanyang anak ay hahawakan at haharapin ang makatarungang kaparusahan.
Tinapos niya ang liham na binanggit ang isang pariralang Arabeng pinagmulan: “وما ظلمناهم و لکن أنفسهم یظلمون” — na maaaring isalin bilang “Hindi namin sila inapi; sila mismo ang nag-iinapi sa kanilang mga sarili.”
