Pagbubunyag ng Nakakagulat na mga Detalye tungkol sa mga Bilangguan ng Rehimeng Siyonista ng Isang Pulitikong Algerian

Ang dating pinuno ng kilusang "Mujtama' al-Silm" ng Algeria ay nagbahagi ng mga nakakagulat na detalye tungkol sa kanyang karanasan sa mga bilangguan ng Israel at ang kanyang paglahok sa "Karaban ng Katatagan (Sumud Flotilla)" na naglalayong buwagin ang blockade sa Gaza.
Sa kanyang unang pahayag matapos bumalik sa Turkey, isinalaysay ni Abdelrazzaq Maqri, dating pinuno ng Harakat Mujtama’ al-Silm (Movement of Society for Peace), ang matinding karanasan na naranasan niya sa mga bilangguan ng Israel habang bahagi ng karaban para sa Gaza.
Sa isang bidyo, sinabi ni Maqri:
“Nakita namin nang malinaw ang tindi ng pagdurusa ng mga bilanggong Palestino sa mga kulungan ng Israel — isang lugar na puno ng pang-aapi, kalupitan, at matinding panghahamak. Kahit ang mga maysakit ay pinagkaitan ng gamot, isang malinaw na paglabag sa mga batas ng sangkatauhan.”
Idinagdag pa niya:
“Ang dalawang araw na ginugol namin sa mga bilangguan ng Israel ay tila dalawang taon ng impiyerno. Wala kaming ideya tungkol sa aming kapalaran — kahit hanggang sa mismong umaga ng aming paglaya, hindi namin alam kung saan kami dadalhin, hanggang sa makarating kami sa paliparan ng Eilat at saka kami inilipad patungong Istanbul.”
Binigyang-diin ni Maqri:
“Sa awa ng Diyos, nakabalik kami nang ligtas. Nais naming gisingin ang kamalayan ng pandaigdigang opinyon, ibunyag ang mga karumal-dumal na gawain ng rehimeng Siyonista, at pukawin ang konsiyensya ng mundo — kahit hindi kami nakarating sa baybayin ng Gaza.”
Si Maqri, kasama ang limang iba pang mamamayang Algerian, ay ipinatapon ng Israel. Gayunman, labing-isang (11) iba pang Algerian pa rin ang nananatiling nakakulong sa mga kamay ng mga puwersang Israeli.
Iniulat ng mga midya sa Algeria na nagulat ang mga tagasubaybay ng “Karaban ng Katatagan” sa paraan ng paglaya ni Maqri — na umano’y naisakatuparan sa pamamagitan ng Mossad ng Israel, sa tulong ng espesyal na koordinasyong paniktik sa pagitan ng Turkey at Israel.
Dagdag pa rito, inilahad na tinanggihan ni Maqri ang tulong ng embahada ng Algeria sa Turkey, kahit pa inihayag ng gobyerno ng Algeria na ito ay may kumpletong responsibilidad sa pangangalaga sa lahat ng kalahok na Algerian sa naturang karaban, sa pakikipagtulungan sa isang “bansang kaibigan.”
Dapat ding banggitin na bago siya pinalaya, si Maqri ay naglabas ng audio message kung saan hiniling niya sa pamahalaan ng Algeria na manghimasok nang eksklusibo upang siya’y mapalaya mula sa pagkakabihag ng Israel at maibalik sa kanyang tinubuang bayan.
