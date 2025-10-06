Araw ng Bukas na mga Masjid sa Alemanya: Isang Pagkakataon para sa Diyalogo ng mga Relihiyon at Mas Malalim na Pagkilala sa Islam

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Kasabay ng Araw ng Pambansang Pagkakaisa sa Alemanya, daan-daang masjid sa buong bansa ang nagbukas ng kanilang mga pinto sa publiko upang bigyan ng pagkakataon ang lahat na mas makilala nang malapitan ang mga turo ng Islam at ang pamumuhay ng mga Muslim.
Tuwing ika-3 ng Oktubre bawat taon, na kasabay ng German Unity Day, binubuksan ng mga masjid sa Alemanya ang kanilang mga pintuan sa mga di-Muslim na bisita. Ang kaganapang ito ay kilala bilang “Araw ng Bukas na mga Masjid” (Tag der offenen Moschee) na may layuning ipakilala nang personal ang Islam, palalimin ang pag-uugnayan, at palakasin ang diyalogo sa pagitan ng iba’t ibang sektor ng lipunang Aleman.
Ang mga Islamikong samahan na nangangasiwa ng mga masjid sa iba’t ibang lungsod ay nagsasagawa ng mga kultural, panlipunan, at pang-edukasyong programa gaya ng guided tours, talakayan, mga eksibisyong pang-kultura, at pagtatanghal ng sining upang maipakita ang tunay na imahe ng Islam at ang mahalagang papel ng masjid sa lipunang Aleman.
Ngayong taon, ang tema ng pagdiriwang ay “Relihiyon at Etika”, at ito na ang ika-29 na taon mula nang simulan ang tradisyong ito noong 1997 — isang inisyatiba upang bawasan ang agwat sa pagitan ng mga tagasunod ng iba’t ibang relihiyon at palakasin ang mutual understanding.
Isang Pagkakataon para sa Pagkilala at Diyalogo
Ayon sa ulat ng Al Jazeera, sinabi ni Sheikh Mohammad Taha, imam ng Al-Salam Mosque sa Berlin, na maraming bisita ang pumapasok sa masjid dahil sa kuryosidad at interes na mas maunawaan ang relihiyong madalas nilang naririnig sa midya.
“Nakikita ng mga tao ang masjid mula sa labas, pero hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa loob,” wika niya. “Ang ilan ay naghahanap ng sagot sa mga tanong sa kanilang buhay at nais malaman ang pananaw ng Islam sa mga ito.”
Si Ahmad Oglu, kinatawan ng Şehitlik Mosque Association ng mga Turko sa Berlin, ay nagsabi rin na ang araw na ito ay isang pagkakataon ng pagkikita sa pagitan ng mga Muslim at kanilang mga kapitbahay na Aleman — lalo na para sa mga Aleman na nag-aalangan kung maaari ba silang pumasok sa masjid at makilala ito nang malapitan.
Idinagdag niya:
“Pagkatapos ng pandemya, tumaas ang interes ng mga tao sa espiritualidad at relihiyon. Ngayon, higit sa 4,000 katao ang bumibisita sa araw na ito.”
Pagharap sa mga Stereotype
Maraming bisita ang pumapasok sa mga masjid na may dala nang maling pananaw tungkol sa Islam. Ipinapakita ng mga pag-aaral na tumataas ang Islamophobia sa Alemanya nitong mga nagdaang taon, lalo na laban sa mga babaeng nagsusuot ng hijab na malinaw na nagpapakita ng kanilang pananampalataya.
Ayon sa isang bisita na nagngangalang Ibrahim:
“Ang media at ilang politiko ang may malaking bahagi sa pagpapalaganap ng mga maling imahe. Madalas nilang ipakita ang negatibong aspeto at ituring ang mga ekstremista bilang kinatawan ng lahat ng Muslim. Pero ang katotohanan ay malayo rito.”
Dagdag ni Ahmad Oglu, 90% ng mga tanong ng mga di-Muslim na bisita ay hindi tungkol sa doktrinang relihiyoso, kundi tungkol sa kultura at pang-araw-araw na pamumuhay.
“Ang tungkulin namin ay alisin ang mga maling akala. Minsan, pinag-iiba tayo ng pulitika, pero ang relihiyon ay maaaring magbuklod sa atin,” paliwanag niya.
Si Silke, isang German social consultant, na unang beses bumisita sa masjid, ay nagsabi:
“Matagal na akong nakatira sa kapitbahay na ito, at ngayong araw lang ako nagpasya na pumasok. Binabago ng ganitong mga programa ang pananaw ng mga tao. Ipinapakita nitong ang mga Muslim ay bukas, buhay, at hindi hiwalay sa lipunan.”
Mutual Understanding at Mapayapang Pag-uugnayan
Ang “Araw ng Bukas na mga Masjid” ay isa nang malaganap na tradisyong kultural sa Alemanya, kung saan maging ang mga opisyal na institusyon, kumpanya, at sentrong pang-kultura ay nagsasagawa rin ng mga open-house event upang ipakilala ang kanilang mga gawain sa publiko.
Ayon kay Sheikh Taha,
“Ang araw na ito ay tunay na pagkakataon para sa pag-uusap sa pagitan ng mga relihiyon at kultura. Bahagi na ng lipunang Aleman ang Islam. Bilang aktibong mamamayan, may mahalagang papel ang mga Muslim sa bansang ito. Mas mainam na tayo mismo ang magpakilala ng ating kultura at relihiyon kaysa hayaan nating iba ang magsalita para sa atin.”
Kabilang sa mga aktibidad ng araw ang mga photo at art exhibit, pagtikim ng tradisyunal na pagkain, at mga youth dialogue sessions sa pagitan ng mga Muslim at di-Muslim upang mapalakas ang ugnayan at pagkakaunawaan.
Ayon kay Silke,
“Pinatitibay ng mga programang ito ang tiwala at tulay ng komunikasyon sa pagitan ng mga tao, lalo na sa mga unang beses pa lamang pumasok sa masjid.”
Sinabi naman ni Heidi, isang pediatrician, na “Ang ganitong mga kaganapan ay may positibo at pangmatagalang epekto sa lipunan ng Alemanya. Nakakatulong ito sa mapayapang pakikisalamuha at nagbibigay ng pagkakataon na makilala ang isang relihiyon at lugar na dati ay naririnig lang namin sa balita.”
