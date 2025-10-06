Hukbong Sandatahan ng Israel: Daan-daang Operasyong Militar ang Isinagawa sa Timog Syria sa Nakalipas na Dalawang Buwan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Hukbong Sandatahan ng Israel (IDF) ay nag-anunsyo na nagsagawa ito ng daan-daang operasyong militar sa timog Syria sa loob ng nakalipas na dalawang buwan — mga operasyon na ayon sa rehimeng Israeli ay isinagawa upang tiyakin ang seguridad ng mga nasasakupan sa okupadong Golan Heights.
Inihayag ng militar ng Israel na ang mga puwersa nito ay nagsagawa ng serye ng mga misyon sa hangganan ng timog Syria. Ang layunin umano ng mga ito ay sirain ang mga tinaguriang "teroristang imprastruktura" at tiyakin ang seguridad ng Israel sa rehiyong Golan na patuloy nitong okupado.
Sa opisyal na pahayag ng IDF, nakasaad na ang 226th Brigade, na nasa ilalim ng pamumuno ng 210th Division, ang nanguna sa mga operasyong pangdepensa sa timog Syria.
Dagdag pa ng pahayag, sa loob ng saklaw ng mga misyong ito ay daan-daang "tumpak na operasyon" ang isinagawa, kabilang na ang pag-aresto sa mga pinaghihinalaang sangkot sa aktibidad ng terorismo at pagkumpiska ng mga armas at kagamitang militar.
Ayon sa militar ng Israel, ang mga operasyong ito ay bahagi ng kanilang pagsisikap upang protektahan ang mga mamamayan ng Israel, partikular na ang mga naninirahan sa rehiyon ng Golan Heights. Gayunman, hindi nagbigay ng detalye ang IDF hinggil sa mga target ng pag-atake o sa posibleng mga kaswalti.
Paglabag sa Soberenya ng Syria
Ang hukbong mananakop ng Israel ay paminsan-minsang nagsasagawa ng mga airstrike at ground operations sa loob ng teritoryo ng Syria. Ayon sa pamahalaan sa Damasco, ang mga naturang pag-atake ay malinaw na paglabag sa pambansang soberanya ng Syria at isang bahagi ng agresibong estratehiya ng Israel sa rehiyon.
Simula nang bumagsak ang pamahalaan ni Bashar al-Assad noong 8 Disyembre 2024, palala nang palala ang mga paglabag ng Israel sa teritoryo ng Syria. Ipinahayag ng mga ulat na pinalawak ng Israel ang saklaw ng mga okupadong teritoryo sa timog ng bansa at sinakop pa ang ilang bahagi ng tinatawag na “Buffer Zone.”
Bukod pa rito, inanunsyo rin ng Tel Aviv na hindi na ito kinikilala ang bisa ng kasunduan sa paghihiwalay ng mga pwersa sa pagitan ng Syria at Israel na nilagdaan pa noong 1974, sa panahon matapos ang Yom Kippur War.
