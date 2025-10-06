Pinuno ng Unyon ng mga Komunidad na Islamiko sa Italya, Nakabalik sa Roma Matapos ang Pag-aresto sa “Karaban ng Katatagan” (Sumud Flotilla)

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Matapos ang tuloy-tuloy na pagsisikap ng Unyon ng mga Komunidad na Islamiko sa Italya (UCOII) at pag-aalala ng mga Muslim sa bansa, nakabalik na sa Roma ang pinuno ng unyon na kabilang sa mga aktibistang inaresto ng rehimeng Israeli habang kasapi sa Global Sumud Flotilla — isang pandaigdigang karaban na layuning buwagin ang blockade sa Gaza.
Reaksyon ng Unyon ng mga Komunidad na Islamiko sa Italya
Matapos maaresto ang mga aktibista ng Global Sumud Flotilla ng mga puwersang militar ng Israel, nakumpirmang kabilang sa kanila si Yassine Lafram, ang presidente at pinuno ng UCOII.
Agad na nagpadala ng kahilingan ang UCOII at ang mga Muslim sa Italya sa Ministry of Foreign Affairs at mga crisis units sa Roma at sa mga teritoryong sinasakop ng Israel, upang patunayan ang pagkakabilang ni Lafram sa listahan ng mga mamamayang nasa ilalim ng proteksiyon ng serbisyong konsular ng Italya.
Ipinahayag din nila ang malalim na pag-aalala sa posibilidad ng paglabag sa kanyang mga karapatang pantao at sibil habang siya ay nasa kustodiya ng mga awtoridad ng Israel.
Pahayag ng Italian Foreign Ministry
Matapos ang ilang araw na pagkaantala, naglabas ng opisyal na tugon ang Italian Ministry of Foreign Affairs, na may kasamang paghingi ng paumanhin dahil sa pagkaantala.
Ayon sa ministeryo, nakapaloob si Yassine Lafram sa opisyal na listahan ng mga taong tumatanggap ng tulong konsular, at sisiguruhin nilang matatamasa niya ang lahat ng kinakailangang proteksiyon at serbisyo.
Pagbabalik ni Lafram sa Italya
Ayon sa pinakahuling ulat, nakabalik na si Lafram sa Italya. Sa isang video na kanyang ini-upload mula sa paliparan ng Istanbul, makikitang suot niya ang palamuting kufiya (panyo ng mga Palestinian) habang nagsasalita:
“Narito kami ngayon sa Istanbul at ngayong gabi ay darating kami sa paliparan ng Italya. Sa kabila ng mga araw ng hirap at pagsubok, nasa mabuting kalagayan kami.”
Reaksyon sa Pandaigdigang Antas
Ang pag-aresto sa mga aktibista ng Sumud Flotilla ay nagpasiklab ng malawak na pandaigdigang pagkondena. Nagsagawa ng mga kilos-protesta ang mga mamamayan sa iba’t ibang bansa, habang ang mga internasyonal na organisasyon ay humiling ng agarang aksyon.
Amnesty International ay nanawagan sa Israel na tiyakin ang kaligtasan at karapatan ng mga aktibista.
United Nations naman ay itinuring ang pag-atake sa karaban bilang “hindi katanggap-tanggap” at labag sa batas internasyonal.
