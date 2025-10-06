Trump, Nagbanta ng Muling Pag-atake Laban sa Iran

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Pangulo ng Estados Unidos, Donald Trump, ay muling nagbanta sa Iran, sa pamamagitan ng babala ng panibagong opensibang militar kung muling bubuuin ng Tehran ang kanilang programang nukleyar.
Babala ni Trump
Sa pakikipag-usap ni Trump sa mga mamamahayag habang papalabas ng White House, sinabi niya:
“Naalis na namin ang programang nukleyar ng Iran, at umaasa akong hindi nila susubuking buuin muli ito, dahil kung gagawin nila, mapipilitan kaming kumilos.”
Dagdag pa niya:
“Kung sisimulan muli ng Iran ang kanilang programang nukleyar, hindi kami maghihintay nang matagal upang tumugon.”
Ang mga pahayag na ito ay malinaw na pahiwatig ng posibilidad ng bagong aksyong militar ng Washington laban sa Tehran.
Konteksto ng Kamakailang Labanan
Noong mga buwan ng Hunyo at Hulyo 2025, sa loob ng labindalawang araw, sinimulan ng Israel ang serye ng malalaking pag-atake laban sa mga pasilidad nukleyar, militar, at maging mga sibilyang target sa loob ng Iran.
Sa mga pag-atakeng ito, ilang matataas na opisyal ng militar ng Iran ang napatay, kabilang ang:
Komandante ng Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC),
Hepe ng General Staff ng Sandatahang Lakas, at
ilang nangungunang siyentistang nukleyar.
Matinding Tugon ng Iran
Bilang ganti, nagpasiklab ang Iran ng malawakang pag-atakeng misil laban sa mga target sa Israel, na ayon sa mga ulat ay nagdulot ng malawakang pinsala sa ilang lungsod ng Israel.
Kasabay nito, binomba rin ng Estados Unidos ang tatlong pasilidad nukleyar sa loob ng Iran.
Noong panahong iyon, inihayag ni Trump na “ganap nang nawasak ang programang nukleyar ng Iran”, ngunit ayon sa mga ulat ng intelihensiya mula sa Washington, may pagdududa sa pagiging totoo ng kanyang pahayag.
