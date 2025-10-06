Yemen, Nagpahayag ng Suporta sa Hamas sa Pagdepensa sa Mamamayang Palestino

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Ministry of Foreign Affairs ng Yemen sa Sana’a ay naglabas ng pahayag ngayong araw na nagsasabing.
“Ang Yemen ay naninindigan kasama ng Hamas at iba pang mga grupong Palestino sa lahat ng kanilang posisyon laban sa kaaway at sa pagtatanggol ng mga karapatan ng mamamayang Palestino.”
Pahayag ng Suporta mula sa Sana’a
Ayon sa ulat ng AhlulBayt (a.s.) News Agency (ABNA), sa konteksto ng kondisyonal na pagsang-ayon ng Hamas sa plano ni Donald Trump hinggil sa Gaza, binigyang-diin ng Ministry of Foreign Affairs ng Yemen ang ganap na suporta ng pamahalaang Sana’a sa mga hakbang ng Hamas at iba pang grupong Palestino sa pagtatanggol ng karapatan ng sambayanang Palestino.
Pagkatalo ng Kaaway
Sa naturang pahayag, idiniin din ng ministeryo na:
“Nabigo ang rehimeng Siyonista na makamit ang mga layunin nito — kabilang ang pagdurog sa kilusang paglaban, pagpapatapon sa mga mamamayan ng Gaza, at ang pagwasak sa adhikaing Palestino.”
Matatag na Paninindigan
Dagdag pa ng ministeryo:
“Muling pinagtitibay ng Sana’a ang matatag nitong posisyon sa pagsuporta sa mamamayang Palestino sa Gaza, sa kanilang matapang na paglaban, at sa kanilang makatarungang layunin.”
………….
328
Your Comment