Isang Lebanese na Mang-aawit na Itinuturing na Terorista, Kusang Sumuko sa Hukbong Sandatahan ng Lebanon

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Fadel Shaker, isang tanyag na mang-aawit mula sa Lebanon na dati’y sumapi sa isang armadong grupo, ay kusang-loob na sumuko sa hukbong sandatahan ng Lebanon matapos ang maraming taon ng pagtatago.
Ang Pagsuko
Ayon sa ulat ng AhlulBayt (a.s.) News Agency (ABNA), si Fadel Shaker ay sumuko sa mga puwersa ng militar ng Lebanon matapos ang mga taon ng pagkakatago at paghahanap sa kanya ng mga awtoridad.
Ayon sa ulat ng Al Arabiya, mga source na malapit kay Shaker ang nagsabing siya ay nagpunta sa intelligence unit ng Lebanese Army sa Ain al-Hilweh refugee camp na matatagpuan sa lungsod ng Sidon, sa katimugang bahagi ng bansa.
Testimonya ng mga Saksi
Ayon sa mga saksi, si Shaker ay mahinahon at walang kaba habang naglalakad mula sa kampo ng Ain al-Hilweh patungo sa checkpoint ng militar sa rehiyon ng al-Hasba, kung saan niya pormal na isinuko ang sarili.
Sino sino nga pala si Fadel Shaker?
Ipinanganak noong 1969 sa Sidon, si Shaker ay anak ng isang Lebanese na ama at Palestinong ina. Isa siya sa mga pinakakilalang mang-aawit sa mundo ng Arab music noong kanyang kasikatan.
Noong 2012, bigla niyang iniwan ang industriya ng musika at sumapi sa isang armadong grupo.
Pagkatapos ng labanan sa pagitan ng Lebanese Army at ng grupo ni Sheikh Ahmad al-Assir noong 2013, si Shaker ay tumakas at nagkubli sa kampo ng Ain al-Hilweh, kung saan siya nanatili hanggang sa kanyang pagsuko kamakailan.
