Pasasalamat ng Komite para sa Pagpapalaganap ng Kabutihan sa Qom sa Papel ng Pulisya sa Pagpapanatili ng Kaayusan, Kultura, at Moralidad ng Lipunan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Komite para sa Pagpapalaganap ng Kabutihan at Pag-iwas sa Kasamaan (Setad Amr be Ma'ruf) ng Lalawigan ng Qom ay nagpaabot ng pasasalamat sa pulisya ng Republika Islamika ng Iran sa kanilang disiplinado, makabatas, at makakulturang papel sa pagpapalakas ng kaayusan at moralidad ng lipunan.
Nilalaman ng Pahayag
Sa isang mensahe na inilabas kasabay ng Linggo ng Pambansang Pulisya, pinuri ng Komite ang maka-Diyos, tapat, at makabansang pagsisikap ng mga tauhan ng pulisya sa pagpapanatili ng seguridad, kaayusan, at mga halagang kultural at panrelihiyon sa lipunan.
Ayon sa pahayag:
“Ang Pambansang Pulisya ng Republika Islamika ng Iran ay hindi lamang isang institusyong panseguridad, kundi isa ring haligi ng panlipunang balanse at tagapagtaguyod ng kultura ng bansa.”
Pagpupugay sa Sakripisyo ng mga Alagad ng Batas
Itinuring ng Komite na ang mga tapang at kabayanihan ng mga pulis sa pagbabantay ng mga lungsod at sa pagbibigay ng kapayapaan sa mamamayan ay nagbibigay-daan sa isang ligtas at matatag na pamumuhay para sa lahat.
Ang Linggo ng Pambansang Pulisya ay pagkakataon upang kilalanin ang tahimik na kabayanihan ng mga tapat na lingkod na nag-aalay ng kanilang sarili alang-alang sa kapayapaan ng lipunan.
Pulisya Bilang Institusyong Kultural at Moral
Sa mensahe, binigyang-diin na ang pulisya ay lumago mula sa pagiging tagapagpatupad ng batas tungo sa pagiging isang institusyong may papel sa kultura at lipunan, na nagpapatibay ng mga halagang moral at pumipigil sa mga paglabag sa lipunang Islamiko.
Tinukoy rin na ang intelligent, maka-Diyos, at people-oriented na pananaw ng pulisya ay nakatutulong upang mapanatili ang moral at kultural na kalusugan ng bansa.
Panawagan sa Kooperasyon
Ang Komite ay nagpahayag ng paniniwala sa kahalagahan ng pagtutulungan ng mga institusyong responsable at ang aktibong partisipasyon ng mga mamamayan upang higit pang mapabuti ang lipunang Iraniano.
Ipinahayag din nito ang kagustuhang makipagtulungan sa mga programang pangkultura, pang-edukasyon, at panlipunan kasama ang pulisya.
Qom – Puso ng mga Halagang Panrelihiyon
Binanggit sa pahayag na sa Banal na Lungsod ng Qom, kung saan ang pagpapanatili ng mga halagang panrelihiyon at kultural ay isa sa mga pangunahing tungkulin, ang tapat na paglilingkod ng pulisya ay sumasalamin sa pag-ibig sa bayan, katapatan sa mamamayan, at paninindigan sa mga adhikaing maka-Diyos.
Pangwakas na Panalangin
Sa pagtatapos, ipinagdasal ng Komite ang karagdagang tagumpay, dangal, at kalusugan para sa mga opisyal at kawani ng pambansang pulisya, habang iginagalang ang alaala ng mga martir ng FARAJA (Pambansang Pulisya ng Iran).
“Nawa’y sa pamamagitan ng pagkakaisa ng mga institusyong pangkultura, panlipunan, at pangseguridad, maging mas matatag ang materyal at espiritwal na seguridad ng lipunan at lalo pang magniningning ang mga halagang maka-Diyos at makatao sa buhay ng mga mamamayan.”
– Komite para sa Pagpapalaganap ng Kabutihan at Pag-iwas sa Kasamaan ng Lalawigan ng Qom
Maligayang Linggo ng Pambansang Pulisya!
