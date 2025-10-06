Kata'ib Hezbollah Nagpadala ng Mensahe sa mga Bansang Arabo at Islamiko Hinggil sa Usaping Palestino

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinadala ng Islamic Resistance — Kata'ib Hezbollah ang isang pahayag na naglalayong tutukan ang mga bansa sa mundo ng Arabo at Islam hinggil sa sitwasyon ng Palestina.
Sa kanilang pahayag sinabi ng kilusang paglaban:
“Matapos patuloy na itulak ng administrasyong Amerikano ang walang hanggang marahas na suporta nito sa kalupitang Zionista at sa pagsasagawa ng mass killing laban sa walang-armasang sambayanang Palestino, lumitaw si Trump — ang opisyal na tagapag-sponsor ng rehimen — na may panukalang punong-puno ng bitag, at higit pa raw sa mga ekstremistang mungkahi nina Ben-Gvir at Smotrich.”
Dagdag pa nila:
“Hindi katanggap-tanggap na ang mamatay-pait na tagapagpahirap ay magtangkang maging hukom at mag-angkin ng pagbibigay-katarungan sa isang bayan na siya namang pinagtiisan, pinahirapan, pinalayas at pinatay nang paulit-ulit sa halos dalawang taon ng tuluy-tuloy na masaker at mabagsik na agresyon na halos nagwasak sa lahat—bato at tao—at iniwang iisang karapatang dugo-dumugtong na dangal para sa mga Palestino.”
Binigyang-diin ng Kata'ib Hezbollah:
“Kami ay nagtitiwala sa karunungan at talino ng mga pinuno ng paglaban sa Palestina na gawing pagkakataon ang ganitong banta upang higit na patatagin ang katatagan (sumud). Naniniwala kami na ang pagtitiis ng sambayanang Palestino ang maghahatid sa kanila sa mga landas ng kalayaan at paglaya; sa pamamagitan nito mabibigo ang panlilinlang ng mga kaaway at mababali ang kanilang sugal na linisin o tapusin ang usaping Palestino.”
Pinaalalahanan at inanyayahan din nila ang mga bansang Arabo at Islamiko na:
“Itindig ninyo ang inyong sarili ayon sa mga pananagutan sa panahong ito; tumindig kayo para sa taumbayan ng Palestina nang may katarungan — upang tulungan silang matamo ang kanilang mga lehitimong kahilingan, bilang paggalang sa kanilang mga sakripisyo, pagpapanatili sa kanilang dangal, at pagkilala sa kanilang karapatang mabuhay nang marangal sa lupang ninuno.”
