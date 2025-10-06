Iraqche: Nawalan ng Kapangyarihan ang European Troika sa Direktang Negosasyon sa Iran

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sinabi ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na ang European Troika (Britanya, Alemanya, at Pransya) ay nagkamaling isip na may bagong instrumento sila ng presyon na maaaring gamitin laban sa Iran sa pamamagitan ng pagbabanta. Ngunit matapos nilang subukan ito, nakita nila ang resulta: walang nagbago sa sitwasyon, walang naresolbang problema, at ang tanging naging epekto ay ang pagpapahina sa diplomatikong proseso.
Sa isang pagpupulong kasama ang mga embahador, chargé d’affaires, at mga pinuno ng mga dayuhang misyon sa Tehran, ipinaliwanag ni Araghchi ang pangunahing posisyon ng Iran at mga kamakailang hakbang ng Ministry of Foreign Affairs sa New York at sa gilid ng UN General Assembly. Tinalakay niya rin ang nuclear file ng Iran at ang isyu ng “Snapback.”
Sinabi ni Araghchi sa mga mamamahayag tungkol sa kooperasyon ng Iran sa European Troika matapos na aktibahin ang mekanismong Snapback:
“Naniniwala kami na ang tanging solusyon ay ang diplomatikong proseso at negosasyon hinggil sa Iranian nuclear program. Ito ay napatunayan na maraming beses sa nakalipas na taon. Hinanap nila ang solusyon sa pamamagitan ng banta ng militar, at minsan sinubukan pa, ngunit natanto nilang hindi maresolba ang isyu ng Iran sa pamamagitan ng aksyong militar.”
Idinagdag niya:
“Ganito rin ang sitwasyon sa mekanismong Snapback. Paulit-ulit na banta ang ginawa ng mga European countries sa pagpapatupad nito. At tulad ng aksyong militar, hindi rin ito magbibigay ng tunay na solusyon sa isyu ng nuclear ng Iran. Sa halip, pinapahirap lamang nito ang diplomatikong proseso.”
Pinaliwanag ni Araghchi:
“Ang diplomasiya ay laging naroroon, ngunit ang tanong ay sa anong kundisyon, saang mga partido, at sa anong balanse magpapatuloy ito. Ang sitwasyon ngayon ay lubos na naiiba kaysa sa nakaraan. Malinaw na napahina ng tatlong bansang European ang kanilang papel sa diplomatikong proseso at sa anumang hinaharap na negosasyon, ang papel ng Europa ay magiging mas mahina kaysa dati.”
