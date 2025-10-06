Channel 12 ng Israel: Pinipinsala ng Yemen ang Ekonomiya ng “Israel” at Pinipigil ang Mga Supply Chains

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa Channel 12 ng Israel, ang kaguluhan sa pandaigdigang supply chains ay nagkaroon ng malubhang epekto sa ekonomiya ng Israel, kung saan ilang kumpanya ang pilit na nagbabalik ng produksyon sa loob ng bansa matapos makaranas ng matinding kahirapan sa pagkuha ng mga kalakal mula sa ibang bansa.
Inihayag ng Channel 12 na ang Israel ay nakakaranas ng hindi pangkaraniwang krisis sa supply chains bilang resulta ng mga atake ng Yemen sa Red Sea at tumitinding pandaigdigang pressure.
Sinabi ng CEO ng “Tefen” Management Consulting Group na 70% ng import at 95% ng export ng Israel ay dumadaan sa dagat, at binanggit niya na walang nakikitang malinaw na estratehiya ang estado para harapin ang krisis na ito.
Idinagdag ng ulat na itinuturing na ngayon ng Israel ang mga Yemenis bilang pinakamalaking banta sa kanilang supply chains, lalo na sa mga larangan ng sasakyan, elektronikong kagamitan, at langis. Binanggit din ang mga hindi ipinahayag na interbensyong politikal na nagdudulot ng pagkaantala o pagkansela ng mga padating na kargamento.
Nagbabala rin ang Channel 12 tungkol sa pagtaas ng presyo sa merkado ng Israel at posibilidad ng kakulangan sa pangunahing produkto, kasama na ang pagkawala ng ilang produkto o buong tatak sa mga istante ng tindahan.
