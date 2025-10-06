Channel ng Israel Ipinapakita ang Posibleng Mekanismo ng Seguridad sa Gaza Pagkatapos ng Pag-alis ng Israel

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Iniulat ng Israeli channel na i24NEWS, batay sa isang pinagkakatiwalaang source mula sa Hamas, na kapag umatras ang Israel mula Gaza, magsisimula ang pag-patrol sa sektor ng mga pwersang pangseguridad ng Palestinian na sinanay sa Egypt at Jordan.
Ayon sa source mula sa Hamas:
Nakakuha ang Hamas ng garantiya na hindi pababalewalain ng Israel ang pangangailangan ng pag-alis mula sa Gaza.
Sa simula ng pag-alis, limang libong (5,000) miyembro ng Palestinian Security Forces ang papasok sa sektor, na sinanay sa Egypt kamakailan.
Kasabay nito, libo-libong pulis ng Palestinian ay magpapatuloy ng kanilang pagsasanay sa Jordan bilang paghahanda sa kanilang pagpasok sa Gaza alinsunod sa kasunduan.
Ayon sa source, ang mga puwersang ito ay mag-ooperate sa ilalim ng pamamahala ng Gaza Management Committee, na binubuo ng 15 Palestinian technocrats. Ang komite ay mag-uulat sa Gaza Board of Directors na pangungunahan ni Tony Blair, na siyang kumikilos base sa mandato ng Governing Council na pinamumunuan naman ni Pangulong Donald Trump ng Amerika.
Sa huli, ang Palestinian Authority ang hahawak sa pamamahala ng sektor sa isang yugto ng proseso.
Noong nakaraan, sinabi ni Walid Kilani, tagapagsalita ng Hamas sa Lebanon, na:
Ang lahat ng Palestino, kabilang ang Hamas, ay may karapatang pumili kung sino ang mamumuno sa Gaza.
Ang hinaharap ng Estado ng Palestina at ang posibleng pag-alis ng lider ng Hamas mula Gaza ay desisyon ng buong Palestinian people at ng lahat ng factions.
Binibigyang-diin niya na kaya ng Palestino pamahalaan ang kanilang sarili, at kinakailangan ng pagbuo ng isang independiyenteng civil body para pamahalaan ang sektor, base sa Palestinian National Agreement, kasama ang Beijing at Cairo agreements, sa pamamagitan ng mga technocrats.
