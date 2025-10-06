Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinapakita ng bagong FARA filings na ang regimen ng Israel ay naglalaan ng hanggang $4.1 milyon sa isang kompanyang nakabase sa U.S. upang gumawa ng virtual reality program na pinamagatang “October 7th Experience”, na layuning impluwensyahan ang mga Kristiyanong Amerikano sa pamamagitan ng geofencing ads sa mga simbahan at kolehiyo.
Ayon sa filings:
Ang bagong tatag na kompanya ni konserbatibong aktibista na si Chad Schnitger, na tinawag na Show Faith by Works, ay makatatanggap ng higit $3.25 milyon sa loob ng limang buwan, at karagdagang $835,000 para sa kagamitan at pagpapalawak.
Natanggap ng kompanya ang unang bayad na humigit-kumulang $326,000 noong Setyembre 18, ilang araw bago ito opisyal na mairehistro bilang foreign agent sa U.S. Department of Justice.
Mga Plano at Estratehiya ng Kampanya
Pagre-recruit ng mga pastor para sumulat ng opinion pieces pabor sa Israel.
Pagpapadala ng mga Pastoral Resource Packages.
Pag-hire ng social media influencers para sa positibong coverage.
Produksyon ng TV-style ads at patuloy na geofenced digital campaigns sa mga relihiyoso at akademikong institusyon.
Pag-tour ng branded trailer exhibit na magpapakita ng immersive narratives tungkol sa alitan ng Israel at Hamas sa pamamagitan ng “October 7th Experience.”
Nilalaman ng Anti-Palestinian Segment
Pag-akusa sa mga Palestino ng pakikilahok sa pamumuno at operasyon militar ng Hamas.
Paghahabol na nagtuturing ng terorista at pagtatago ng armas sa mga sibilyang lugar.
Pagpapakita ng alegadong pagdiriwang ng October 7 attack.
Pagpapahayag na walang Palestinong estado na umiiral kailanman.
Pagpapakita ng mga layunin ng Hamas bilang genocidal kaysa territorial.
Pag-kritika sa mga Palestino dahil pinili nila ang karahasan kaysa modernisasyon.
Geofencing at Pag-track ng Target Audience
Layon ang mga Kristiyanong simbahan tuwing Linggo at Kristiyanong kolehiyo sa mga araw ng trabaho.
Sinusubaybayan ang mga indibidwal na pumapasok sa mga geofenced zones at patuloy na ipinapadala ang targeted content sa kanilang devices.
Ang geofencing ay isang digital marketing at surveillance method na nagtatakda ng virtual perimeter sa mga lokasyon tulad ng simbahan, campus, o lugar ng protesta, na maaaring subaybayan ang device gamit ang location services o mobile ad IDs nang hindi nalalaman ng gumagamit.
Karagdagang Pagbabayad sa Influencers
Binabayaran ang 14–18 influencers ng humigit-kumulang $7,000 bawat post para i-promote ang mensahe ng Israel.
Ayon sa ulat, nakatanggap si Brad Parscale, dating campaign manager ni Trump, ng $6 milyon para isulong ang pro-Israel narratives sa pamamagitan ng mga platform gaya ng ChatGPT at iba pang malalaking language models.
