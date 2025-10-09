Hamas at Rehimen ng Israel Nakipagkasundo sa Ceasefire sa Gaza; Pagpapalaya ng mga Bilanggo sa Unang Yugto

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Matapos ang dalawang taong madugong digmaan sa Gaza Strip, nakipagkasundo ang Hamas at ang Israel sa ilalim ng pag-aalalay ng Qatar, Ehipto, at Turkey hinggil sa mga tuntunin ng unang yugto ng ceasefire.
Inanunsyo ng kilusang Hamas at mga mediator na nagkasundo ang Israel at ang Palestinian resistance sa mga probisyon ng unang yugto ng planong pangkapayapaan ng Amerika para wakasan ang digmaan sa Gaza.
Si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ay nag-post sa social media platform na Truth Social: “Ito ay isang malaking araw para sa mundo ng Arab at Islam, para sa Israel at Estados Unidos. Pinahahalagahan namin ang papel ng mga mediator mula sa Qatar, Ehipto, at Turkey.” Binanggit niya na ang kasunduang ito ay isinagawa nang makatarungan para sa lahat ng panig.
Dagdag ni Trump: Sa ilalim ng kasunduang ito, mapapalaya ang lahat ng bilanggo sa lalong madaling panahon, at umatras ang mga tropang Israeli sa mga lugar na napagkasunduan; ito ang unang hakbang patungo sa matatag at pangmatagalang kapayapaan.
Inanunsyo rin ng Ministry of Foreign Affairs ng Qatar na sa negosasyon sa Sharm El-Sheikh, nagkaroon ng kasunduan tungkol sa implementasyon ng unang yugto ng ceasefire, na magreresulta sa pagtigil ng digmaan at pagpapalaya sa mga Palestino at Israeli na bilanggo.
Ayon sa ulat ng mga Hebrew media, kabilang ang Channel 12, ang pormal na pagpirma sa kasunduan ay magaganap ngayong Huwebes, at ang unang yugto ng pagpapalaya sa mga bilanggo ay posibleng magsimula sa Sabado o Linggo.
