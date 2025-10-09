Hamas ay Pormal na Nag-anunsyo ng Kasunduan sa Pagwawakas ng Digmaan sa Gaza at Palitan ng mga Bilanggo

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang kilusang Islamic Resistance ng Palestina (Hamas) ay naglabas ng opisyal na pahayag na nagsasaad ng pag-abot sa isang kasunduan para sa pagwawakas ng digmaan sa Gaza at palitan ng mga bilanggo.
Sinabi ng Hamas: Matapos ang seryoso at responsableng negosasyon na isinagawa ng kilusan at ng mga grupong resistance ng Palestina hinggil sa mungkahi ni Pangulong Donald Trump sa Sharm El-Sheikh na naglalayong wakasan ang genocide laban sa mamamayang Palestino at pag-urong ng mga mananakop mula sa Gaza Strip, inanunsyo ng Hamas ang pag-abot sa isang kasunduan na kinabibilangan ng: pagwawakas ng digmaan sa Gaza, pag-urong ng mga mananakop, pagpasok ng mga ayuda, at palitan ng mga bilanggo.
Dagdag pa sa pahayag: Pinahahalagahan namin ang pagsisikap ng mga kapatid na tagapamagitan mula sa Qatar, Egypt, at Turkey, at gayundin ang pagsisikap ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos sa pagtigil ng digmaan at ganap na pag-urong ng mga mananakop mula sa Gaza Strip.
Hiniling ng Hamas: Nanawagan kami kay Pangulong Trump, sa mga bansang tagagarantiya ng kasunduan, at sa lahat ng Arab, Islamikong, at pandaigdigang panig na pilitin ang gobyernong mananakop na ganap na ipatupad ang mga probisyon ng kasunduan at huwag hayaang umiwas o magpaliban sa pagtupad ng mga obligasyon nito.
Ipinahayag ng kilusan: Binabati namin ang aming dakilang mamamayan sa Gaza Strip, Jerusalem, West Bank, mga sinakop na teritoryo noong 1948, at sa labas ng Palestina—mga taong nagpakita ng matapang, bayani, at marangal na paninindigan laban sa mga pasistang plano ng mga mananakop na naglalayong sirain ang kanilang mga karapatan at pag-iral. Ang mga sakripisyo at paninindigan na ito ay pumigil sa mga plano ng Israel para sa pagsuko at pagpapaalis sa mga Palestino.
Sa pagtatapos ng pahayag: Tinitiyak namin na ang mga sakripisyo ng aming mamamayan ay hindi masasayang, at kami ay mananatiling tapat sa aming pangako at patuloy na ipaglalaban ang pambansang karapatan ng aming mamamayan hanggang sa makamit ang kalayaan, kasarinlan, at karapatang magpasya sa sariling kapalaran.
