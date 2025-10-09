Pinuno ng "Hamas": Prayoridad ang Pagtigil ng Pananakop sa Gaza; Nabigo ang Israel sa Pagtamo ng mga Layunin Nito

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Kinumpirma ni Fawzi Barhoum, isang mataas na opisyal ng kilusang "Hamas", na ang pinakamataas na prayoridad ng kilusan sa kasalukuyang yugto ay ang agarang pagtigil sa "Zionistang agresyon at digmaang paglipol sa Gaza Strip".
Muling iginiit ni Barhoum sa kanyang pahayag ang paninindigan ng Hamas sa mga hindi matitinag na pambansang karapatan ng mamamayang Palestino, at binigyang-diin ang "kabiguan ng Israel sa pagtamo ng mga layunin nitong militar at pampulitika sa Gaza".
Binanggit niya na ang pangunahing at agarang kahilingan ay ang pagwawakas ng mga operasyong militar na tinawag niyang "digmaang paglipol", at ang pagbawas ng paghihirap ng mga mamamayan sa Gaza. Dagdag pa niya: "Muling pinagtitibay namin ang aming pangako sa buong karapatan ng aming mamamayan sa kalayaan, pagbabalik, at sariling pagpapasya."
Sa kanyang pagsusuri sa kalagayan sa larangan at pulitika, sinabi ni Barhoum na "lubos na nabigo ang pananakop sa pagtamo ng mga layunin nito", at ipinaliwanag na "hindi nagtagumpay ang Israel sa pagpapalaya sa mga bilanggo nito sa pamamagitan ng lakas militar, at nabigo rin itong magtatag ng alternatibong pamahalaan sa Gaza, sa kabila ng mga patakaran ng pagpapalayas, gutom, at malagim na masaker."
Ibinunyag din niya ang mga nakagugulat na estadistika tungkol sa mga biktima ng patuloy na agresyon sa Gaza, na nagsasabing "humigit-kumulang 95% ng mga biktima ay mga sibilyang walang kalaban-laban", at itinuturing na patunay ito ng "panggigipit ng Israel sa buong sambayanang Palestino."
Tinukoy rin ni Barhoum ang kalagayan ng mga bilanggo sa mga kulungan ng Israel, at binanggit ang trahedyang dinaranas nila. Ayon sa kanya, "walumpung bilanggo ang namatay bilang martir dahil sa matinding pagpapahirap sa mga kulungan ng Israel", at isinisi niya sa mga awtoridad ng Israel ang buong responsibilidad sa kanilang buhay at kaligtasan.
