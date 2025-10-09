"Saraya al-Quds" Naglabas ng Pahayag Militar sa Ikalawang Anibersaryo ng Operasyong "Al-Aqsa Flood"

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Noong Martes, Oktubre 8, 2025, inilabas ng Saraya al-Quds—ang sangay militar ng Islamic Jihad Movement sa Palestina—ang isang pahayag militar bilang paggunita sa ikalawang anibersaryo ng operasyong "Al-Aqsa Flood".
Sa kanilang pahayag ay sinabi ng Saraya al-Quds sa mamamayang Palestino: "Ngayon ay ginugunita natin ang ikalawang anibersaryo ng makasaysayang labanan ng 'Al-Aqsa Flood', na kasabay ng ika-38 anibersaryo ng aming pinagpalang jihadistang paglalakbay. Isa itong mahalagang yugto sa kasaysayan ng pakikibaka laban sa Zionistang kaaway, kung saan isinulat ng resistance ng Palestina ang isa sa pinakadakilang laban kontra sa Nazismo at pang-aapi ng Zionismo sa ating mamamayan sa loob ng mga dekada. Ginamit ng kaaway ang lahat ng anyo ng pagpatay, paninira, at pagpapalayas sa ating mga mamamayan sa Jerusalem, West Bank, at Gaza—bumomba, nagbawal, at nagpakagutom—na naging isa sa pinakamasaklap na trahedya sa kasaysayan habang ang mundo ay nanonood nang tahimik."
Dagdag pa sa pahayag: "Dalawang taon na ang nakalipas, isinagawa ng resistance ng Palestina ang isang pinagpalang operasyon laban sa mga posisyon ng kaaway sa silangang bahagi ng Gaza Strip. Ipinamalas ng ating mga mandirigma ang kabayanihan, katapangan, at sakripisyo—nakabihag ng maraming sundalo at opisyal, nakapatay ng daan-daang sundalo ng kaaway, at nag-alay ng mga martir, sugatan, at bihag mula sa pinakamahusay nating mga mandirigma."
Mula noon, patuloy ang resistance sa pagharap sa kriminal na kaaway na nagsagawa ng malupit na digmaan na pumatay sa sampu-sampung libong sibilyan sa Gaza, karamihan ay mga bata, kababaihan, at matatanda—ngunit nabigo itong sirain ang diwa ng ating mamamayan na matatag at nakaugat sa kanilang lupa at bayan.
Sa ikalawang taon ng digmaan, binigyang-diin ng Saraya al-Quds ang mga sumusunod:
1. Ang resistance ng ating mamamayan, sa pangunguna ng Saraya al-Quds at Izz al-Din al-Qassam Brigades, ay magpapatuloy hangga’t may pananakop. Naghanda kami para sa isang mahabang digmaang pag-ubos na hindi titigil hangga’t hindi nawawala ang kaaway.
2. Ang tinatawag na operasyong "Gideon 2" na naglalayong sirain, pumatay, at magdulot ng takot ay hahantong lamang sa kabiguan at pagkatalo ng kaaway.
3. Kami, kasama ang lahat ng grupong resistance ng Palestina, ay patuloy na nagsusumikap upang wakasan ang digmaan at ang paghihirap ng ating mamamayan sa Gaza. Matagal na naming hinahangad ang isang kasunduan na magtitiyak ng pagtigil ng digmaan at pag-alis ng blockade.
4. Ang mga bihag ng kaaway ay hindi makakabalik maliban sa isang marangal na kasunduan sa pagpapalitan, kung saan ang Zionistang entidad ay kailangang wakasan ang digmaan.
5. Ang armas ng resistance ay nilikha para sa pagpapalaya ng lupa at pakikidigma sa kaaway, at hindi ito itatago hangga’t hindi natatamo ang dalawang layuning ito.
6. Binabati namin ang aming mga brigada sa West Bank—Jenin, Nablus, Tulkarm, Tubas—at lahat ng mandirigma. Hinihikayat namin silang palakasin ang pakikibaka at patuloy na hampasin ang kaaway nang buong lakas.
7. Binabati namin ang mga martir ng Jordan, ang mga bayani ng mga flotilla at bangkang lumalaban sa blockade, at ang mga malalayang mamamayan ng mundo na sumusuporta sa aming layunin laban sa kayabangan at krimen ng Amerika at Zionismo.
8. Binabati namin ang aming mga bihag sa mga kulungan ng Zionistang pagpapahirap. Alam naming malupit ang kaaway, ngunit ipinapangako namin na malapit na ang kalayaan.
9. Isang malaking pagbati sa aming mga kapatid sa Hezbollah, na naging matibay naming sandigan at nag-alay ng kanilang pinakamahusay na mga lider at mandirigma, sa pangunguna ni Sayyed Hassan Nasrallah.
10. Binabati namin ang aming mga kapatid sa Yemen, lalo na ang Ansar Allah, na patuloy na tumutupad sa pangako sa pamamagitan ng pag-atake sa Zionistang entidad gamit ang mga missile, drone, at bangkang may bomba bilang suporta sa Gaza.
11. Binabati namin ang aming mga kapatid sa Islamikang Republika nh Iran, na naging direktang katuwang sa tatlong labanan laban sa kaaway, at nag-alay ng mga dakilang martir, iskolar, at lider—kabilang si Martir Haj Ramadan, na naging mahalagang bahagi ng paghahanda ng aming resistance.
Ang aming jihad ay nagpapatuloy, at ang aming pakikibaka ay magpapatuloy hanggang sa Jerusalem, insha’Allah.
………….
328
Your Comment