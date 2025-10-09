Iran Isa sa 10 Bansa na May Kumpletong Kakayahan sa Paggawa at Pagpapalipad ng mga Satellite

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sinabi ni Hassan Salarieh, pinuno ng Iranian Space Agency, na mula sa mahigit 200 bansa sa buong mundo, tanging 10 o 11 lamang ang may ganap na kakayahan sa paggawa at pagpapalipad ng mga satellite—at kabilang ang Iran sa mga bansang ito. Kasama sa listahan ang Russia, China, Estados Unidos, ilang bansa sa Europa, at Japan, na may mahabang kasaysayan sa industriya ng kalawakan.
Dagdag pa ni Salarieh: Sa pamamagitan ng lokal na kakayahan, umunlad ang Iran sa sabayang paggawa at pagpapalipad ng mga satellite. Dati, limitado at bahagi-bahagi lamang ang paggawa ng satellite sa bansa, ngunit sa pagsisimula ng proyekto ng Shahid Soleimani Satellite System, naging mas malawak ang konsepto ng produksyon ng satellite bilang bahagi ng tinig ng Iran sa larangan ng kalawakan sa mundo.
Tinukoy rin niya na mula pa noong kalagitnaan ng unang dekada ng ika-21 siglo, nagsimula ang mga proyekto sa paggawa ng satellite sa mga unibersidad gaya ng Sharif, Amir Kabir, Elm-o Sanat, at Malek Ashtar. Dito nagsimula ang pagsasanay ng mga kadre sa larangang ito, at nakagawa sila ng mga unang satellite.
Ayon pa kay Salarieh, ang mahalagang punto sa landas na ito ay ang matagumpay na pagpapalipad ng "Omid Satellite" noong taong 2008.
………..
328
Your Comment