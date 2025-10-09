Pag-anyaya ng Rehimeng Zionista kay Tommy Robinson, Pinuno ng Islamophobic at Rasistang Grupo sa UK, Nagdulot ng Galit mula sa mga Makataong Organisas

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Kinondena ng pandaigdigang kilusan na "Stand Up to Racism" ang pag-anyaya ng rehimeng Zionista kay Tommy Robinson, pinuno ng ekstremistang kanan sa United Kingdom.
Sa isang pahayag ay tinuligsa ng kilusang "Stand Up to Racism" ang hakbang ng rehimeng Zionista sa pag-anyaya kay Tommy Robinson, na kilala sa kanyang Islamophobic at rasistang pananaw.
Binanggit sa pahayag ang koneksyon sa pagitan ng mga internasyonal na ekstremista—mula kay Steve Bannon hanggang kay Tommy Robinson—at mga radikal na pulitikong Zionista tulad nina Ben-Gvir, Smotrich, at Netanyahu. Ayon sa grupo, ang pag-anyaya kay Robinson ng Ministro ng Diaspora ng Israel, Amichai Chikli, ay nagpapakita ng pagkakaisa ng mga pandaigdigang rasistang kilusan.
Dagdag pa sa pahayag: Inakusahan ng Independent International Commission of Inquiry ng United Nations ang gobyernong Zionista ng pagganap ng genocide sa Gaza, at ang mga nabanggit na personalidad ay sumusuporta rito. Tinatawag nila ang mga mapayapang demonstrasyon na humihiling ng tigil-putukan bilang "mga martsa ng poot", habang isinusulong ang rasismo at Islamophobia laban sa mga Palestino.
Binigyang-diin ng kilusang "Stand Up to Racism" ang pangangailangan ng pandaigdigang pagkakaisa laban sa pasismo, rasismo, Islamophobia, antisemitismo, at diskriminasyon laban sa mga Palestino. Ayon sa kanila: "Ang mga sumusuporta sa genocide at apartheid ay walang lugar sa aming mga demonstrasyon."
Nilinaw rin ng pahayag ang pagkakaiba sa pagitan ng rehimeng Zionista at ng mga Hudyo sa buong mundo, at iginiit na ang mga Hudyo ay hindi responsable sa mga aksyon ng gobyerno ng Israel. Sa halip, sila ay mahalagang bahagi ng pakikibaka laban sa pasismo at rasismo.
Sa pagtatapos, nanawagan ang kilusan ng agarang tigil-putukan sa Gaza, pag-uusig sa mga responsable sa genocide at apartheid, at pagtataguyod ng kapayapaan kung saan ang mga tagasunod ng lahat ng relihiyon ay maaaring mamuhay nang may seguridad at respeto sa isa’t isa
