Halos 11,000 Sibilyan Patay sa Syria Mula Nang Sakupin ng HTS ang Kapangyarihan, Ayon sa War Monitor

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa isang grupo ng tagamasid ng digmaan na nakabase sa United Kingdom, halos 11,000 sibilyan ang napatay sa Syria mula nang sakupin ng mga militante ng Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) ang kapangyarihan noong Disyembre. Kabilang sa mga nasawi ang mahigit 1,000 kababaihan at bata.
Sa ulat na inilabas nitong Miyerkules, sinabi ng Syrian Observatory for Human Rights na maraming paglabag ang naitala sa panahong ito, kabilang ang mga ekstrahudisyal na pagpatay, pagbitay sa larangan, pagdukot, pagpapahirap, walang-piling pag-atake sa mga sibilyan, armadong paglusob, at paulit-ulit na pambobomba sa iba’t ibang rehiyon ng bansa.
Binanggit sa ulat na ang patuloy na mga pag-atake—kabilang ang pambobomba ng mga puwersang Turkish at Israeli—ay lalong nagpapahirap sa kalagayan ng mga sibilyan, lalo na sa mga kababaihan at bata.
Ayon sa Observatory, kabuuang 10,955 ang naitalang nasawi sa panahon ng ulat, kabilang ang 8,422 sibilyan (463 bata at 636 kababaihan), at 3,054 kaso ng pagbitay sa larangan.
Mula nang sakupin ng bagong pamunuan, nakaranas ang Syria ng sunod-sunod na karahasang sektaryo at panrehiyon.
Nagpatuloy ang karahasang nakatuon sa komunidad ng Alawite sa Syria matapos ang mabangis na kampanya ng HTS noong Marso.
Tinatayang nasa 2,000 ang nasawi sa mga sagupaan sa lalawigan ng Suweida sa timog-kanluran ng Syria.
Nakipaglaban din ang HTS sa mga puwersang Kurdish na pinamumunuan ng Syrian Democratic Forces (SDF) sa hilagang Syria, na nagtapos sa isang kasunduan sa tigil-putukan nitong Martes.
Ayon sa ulat: “Nanawagan ang Observatory sa pag-uusig sa lahat ng indibidwal na responsable sa mga krimen at paglabag, anuman ang kanilang kaugnayan, upang matiyak ang hustisya at pananagutan sa libu-libong pagkamatay ng sibilyan sa mga nakaraang taon.”
Ang bagong pamunuan ng Syria ay paulit-ulit na kinokondena dahil sa kabiguang protektahan ang mga minoryang populasyon ng bansa.
Matapos ang pagbagsak ng pamahalaan ni Assad, nagsagawa ang militar ng Israel ng mga airstrike laban sa mga pasilidad at arsenal na dating pag-aari ng dating hukbo ng Syria.
Kinondena ng maraming bansa ang Israel sa paglabag sa kasunduan sa tigil-putukan noong 1974 at sa pagsasamantala sa kaguluhan sa Syria upang palawakin ang teritoryo nito.
