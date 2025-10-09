Moske Itinayo para sa mga Muslim na Manggagawa sa Siberia

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang tagpo na sumasalamin sa mga halaga ng pagkakaisa at pag-unawa sa pagitan ng mga tagasunod ng iba't ibang relihiyon, binuksan ang bagong moske sa loob ng Odokanskaya Med Mining and Metallurgical Company sa rehiyon ng Zabaykalsky Krai, Russia. Ang moske ay itinayo para sa mga manggagawa ng industriyal na pasilidad sa gitna ng Siberia.
Dinaluhan ng mga opisyal ang seremonya ng pagbubukas, kabilang sina Alexei Yashchuk, CEO ng kumpanya, Sheikh Almaz Salahov, Grand Mufti ng Zabaykalsky Krai, at ilang mga opisyal ng rehiyon.
Binanggit ni Mufti Salahov na ang pagtatayo ng moske sa loob ng kumpanya ay nagpapakita ng malasakit ng pamunuan sa relihiyosong buhay ng mga empleyado, at sumasalamin sa magandang ugnayan sa pagitan ng trabaho at pananampalataya.
Dagdag pa niya, ang inisyatibong ito ay nagpapakita ng makabago at makataong pananaw ng mga kumpanyang Ruso sa pagtugon sa mga pangangailangang espiritwal ng kanilang mga manggagawa.
Nagpasalamat din ang mga kinatawan ng kumpanya kay Sheikh Rawil Gaynetdin, Grand Mufti ng Russia, sa kanyang suporta sa proyekto, na nagtataguyod ng diwa ng pagkakaunawaan at pagkakaisa sa lipunan.
Ipinaliwanag ni Sheikh Salahov na ang tunay na halaga ng kaganapang ito ay nasa katotohanang ang mga Muslim at Orthodox Christian ay magkasamang tumulong sa pagtatayo ng moske, na nagsilbing simbolo ng pagkakaibigan, pagkakaisa, at pagkakapatiran para sa kabutihan.
Hindi dito nagtapos ang seremonya—nagtayo rin ang kumpanya ng isang Orthodox na simbahan sa tabi ng moske, isang bihirang hakbang na nagpapakita ng respeto sa relihiyosong pagkakaiba-iba at nagtataguyod ng mga halaga ng pagkakaisa at pagkakaibigan sa hanay ng mga manggagawa.
Ang proyektong ito ay isang natatanging modelo ng relihiyosong pagkakaisa sa makabagong Russia at isang positibong mensahe mula sa puso ng Siberia, na nagpapakita na ang kooperasyon para sa makataong mga halaga ay maaaring magbuklod sa mga relihiyon at magkaisa ang mga puso sa kabila ng pagkakaiba ng paniniwala.
