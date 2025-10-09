Israel Nagbabala sa mga Palestino na Iwasan ang Hilagang Gaza sa Kabila ng Tigil-Putukan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa kabila ng kasunduan sa tigil-putukan, patuloy ang mga airstrike ng Israel sa Gaza at nagbabala ito sa mga Palestino na huwag bumalik sa mga hilagang bahagi ng teritoryo. Nananatiling napapalibutan ang Qibla Gate ng Gaza City, at lalong tumindi ang mga pag-atake kahit matapos ang kasunduan sa kapayapaan. Mahigit 67,000 Palestino na ang napatay mula nang magsimula ang digmaan noong Oktubre 2023.
Naglabas ng babala ang militar ng Israel sa mga Palestino na huwag bumalik sa hilagang Gaza, habang patuloy ang mga bagong airstrike sa kabila ng kamakailang inanunsyong kasunduan sa tigil-putukan na layong wakasan ang digmaang may katangiang genocide.
Sa pahayag nitong Huwebes, sinabi ni Avichay Adraee, tagapagsalita ng militar ng Israel sa wikang Arabic, na ang lugar sa hilaga ng Wadi Gaza—ang lambak na naghihiwalay sa gitna at hilagang bahagi ng Gaza—ay nananatiling “mapanganib na sona ng labanan.”
Binigyang-diin niya na patuloy na napapalibutan ng puwersa ng Israel ang Gaza City at ang pagbabalik sa lugar ay isang seryosong panganib dahil “ito ay itinuturing pa ring mapanganib na sona ng labanan.”
Hinimok pa ni Adraee ang mga Palestino na iwasan ang hilagang Gaza at anumang lugar kung saan aktibo ang mga tropa ng Israel, kabilang ang mga bahagi sa timog at silangan ng teritoryo, hanggang sa may opisyal na abiso.
“Para sa inyong kaligtasan, iwasan ang pagbabalik sa hilaga o paglapit sa mga lugar kung saan naroroon at aktibo ang mga puwersa ng [Israel] sa buong sektor, kabilang ang timog at silangan, hanggang sa may opisyal na tagubilin,” aniya.
Sa kabila ng mga ulat ng kasunduan sa tigil-putukan, patuloy ang mga operasyong militar ng Israel sa buong Gaza Strip.
Ayon sa Al Jazeera Arabic, tinamaan ng airstrike ng Israel ang kanlurang bahagi ng Gaza City, kabilang ang isang bahay sa Shati refugee camp. Nagpasabog din ang mga puwersa ng Israel ng isang armored vehicle na may bomba malapit sa mga tahanan sa Sabra neighborhood sa timog ng Gaza City.
Nakamit ng Israel at ng kilusang resistance ng Palestina, Hamas, ang kasunduan sa tigil-putukan noong Miyerkules ng gabi sa pamamagitan ng hindi direktang negosasyon sa Egypt. Layunin ng kasunduan na wakasan ang dalawang taon ng genocide sa Gaza, batay sa mungkahi ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos.
Iniulat din ng ahensiya ng civil defense ng Gaza ang maraming pag-atake matapos ang anunsyo ng kasunduan.
“Simula kagabi, mula nang ianunsyo ang kasunduan sa balangkas ng tigil-putukan sa Gaza, ilang pagsabog ang naiulat, partikular sa mga lugar ng hilagang Gaza,” ayon kay Mohammed al-Mughayyir, opisyal ng ahensiya, na binanggit ang “sunod-sunod na matitinding airstrike” sa Gaza City.
Sinimulan ng rehimeng Israeli ang kampanyang genocide noong Oktubre 7, 2023, matapos ang makasaysayang operasyong Al-Aqsa Flood ng mga mandirigma ng resistance mula Gaza laban sa mga sinakop na teritoryo ng Palestina. Sa operasyong ito, sinalakay ng mga mandirigma ang mga base ng Israel at nabihag ang daan-daang Zionista.
Mula noon, mahigit 67,000 Palestino—karamihan ay kababaihan at bata—ang napatay sa mga pag-atake ng Israel sa buong Gaza Strip.
………..
328
Your Comment