Israel Inutusan ang Hukbo na Umatras mula sa Gaza Ayon sa Kasunduan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa gitna ng mga bagong pag-unlad kaugnay ng kasunduan sa tigil-putukan sa Gaza, inanunsyo ng tagapagsalita ng hukbong militar ng Israel ang opisyal na paglabas ng utos para sa pag-urong ng mga sundalo ng Israel mula sa mga lugar na sinakop nila sa Gaza Strip. Ang utos na ito ay bahagi ng mga hakbang sa pagpapatupad ng mga probisyon ng kasunduan na kamakailan lamang ay naabot sa pagitan ng Israel at ng kilusang resistance ng Palestina, Hamas.
Ayon sa pahayag ng tagapagsalita, ang utos ng pag-urong ay ibinase sa mga tagubilin mula sa mga lider pampolitika ng Israel, kasunod ng masusing pagsusuri sa kasalukuyang kalagayan sa larangan. Sinabi rin ng militar na sinimulan na nila ang mga operasyong paghahanda para sa maayos na implementasyon ng kasunduan, kabilang ang mga hakbang sa paglipat ng mga tropa patungo sa mga bagong linya ng deployment na itinakda sa kasunduan.
Bukod sa mga paghahanda sa logistik at estratehiya, binigyang-diin ng tagapagsalita na patuloy pa rin ang mga aktibidad ng hukbo sa larangan upang matiyak ang seguridad ng mga tropa habang isinasagawa ang pag-urong. Kasabay nito, nagsasagawa rin ang militar ng mga pagsasanay at koordinasyon upang matiyak ang maayos na paglipat sa mga binagong posisyon sa mga darating na araw.
Ang hakbang na ito ay itinuturing na isang mahalagang yugto sa proseso ng de-eskalasyon ng tensyon sa Gaza, lalo na matapos ang halos dalawang taon ng matinding digmaan na nagdulot ng libu-libong pagkamatay, karamihan ay mga sibilyan. Sa kabila ng mga ulat ng patuloy na airstrike at karahasan sa ilang bahagi ng Gaza, ang utos ng pag-urong ay maaaring magsilbing senyales ng pagsisimula ng aktwal na implementasyon ng kasunduan sa kapayapaan.
Gayunpaman, nananatiling may agam-agam sa hanay ng mga internasyonal na tagamasid at mga grupong makatao kung talagang tutuparin ng Israel ang lahat ng probisyon ng kasunduan, kabilang ang ganap na pag-urong, pagtigil ng mga pag-atake, at pagbibigay-daan sa mga ayuda para sa mga mamamayan ng Gaza.
………….
328
