Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa mga tagasuri, ang mga ugnayang pangseguridad, pang-ekonomiya, at paniktik ng Israel ay naging dahilan kung bakit ilang bansang Aprikano—gaya ng Ethiopia at Congo—ay umiwas na bumoto pabor sa deklarasyong sumusuporta sa Palestina sa kamakailang halalan sa United Nations.
Noong 12 Setyembre 2025, habang nakatutok ang mundo sa botohan sa General Assembly ng United Nations hinggil sa “New York Declaration”, nakaranas ang kontinenteng Aprika ng isang makasaysayang sandali na nagbunyag ng lalim ng mga pagbabagong pampulitika sa rehiyon.
Ayon sa Al Jazeera, ginanap ang botohan matapos ang dalawang taong mapanirang digmaan sa Gaza na, batay sa datos ng Ministry of Health ng Gaza, ay kumitil ng higit 67,000 buhay ng mga Palestino. Sa botohan, 38 bansa sa Aprika ang sumuporta sa deklarasyong pabor sa solusyong “dalawang estado”, 4 ang nag-abstain, at 12 ang hindi dumalo.
Ipinapakita ng resulta na ito ay hindi simpleng reaksiyon, kundi bunga ng dekadang pagsisikap ng Israel na pahinain ang tradisyunal na pagkakaisa ng Aprika sa Palestina at bumuo ng mga bagong alyansa sa rehiyon.
Mga Bansang Nag-Abstain:
Ethiopia – Ang “Renaissance Dam” at ang Presyo ng Suporta ng Israel
Ang Ethiopia, ikalawang pinakamataong bansa sa Aprika na may 120 milyong mamamayan at punong-tanggapan ng African Union, ay umiwas sa pagboto. Ang desisyong ito ay bunga ng magkakaugnay na interes.
Tinatayang 160,000 mga Hudyo mula sa Ethiopia ang nakatira ngayon sa Israel, at ang $5 bilyong proyekto ng Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) ay umaasa sa teknikal na suporta ng Israel.
Mula nang matapos ang digmaang Tigray (2020–2022), itinuring ng Addis Ababa ang Israel bilang maaasahang kaalyado sa seguridad, lalo na matapos umatras ang Kanluran. Noong Oktubre 2025, sa harap ng tumitinding tensyon sa Eritrea, naging haligi ng katatagan ng rehimen ang ugnayan ng dalawang bansa.
Cameroon – Ang “Yunit ng Israel” na Tagapagtanggol ng Monarkiya
Ang Cameroon ay isang halimbawang bansa na nakasalalay sa Israel para sa kaligtasan ng rehimen.
Ang Rapid Intervention Unit, na itinatag noong 2001 at kilala bilang “Israeli Unit”, ay pinamumunuan ng isang retiradong opisyal ng militar ng Israel at direktang nasa ilalim ng tanggapan ni Pangulong Paul Biya (92 taong gulang).
Ang yunit na ito ay nasangkot sa matitinding paglabag sa karapatang pantao sa panahon ng krisis ng mga Anglophone (mula 2016).
Ang Cameroon at Eritrea ay kabilang sa iilang bansang Aprikano na hindi kumikilala sa Palestina, at noong 2013, ito lamang ang bumoto pabor sa Israel sa UN.
South Sudan at South Africa – Ang Pagbuo ng mga Estado at Suporta ng Israel
Matapos ang kalayaan ng South Sudan noong 2011, agad itong kinilala ng Israel at nakipag-ugnayang diplomatiko.
Ayon sa mga ulat ng UN, tinulungan ng Israel ang Juba sa pagkuha ng armas.
Samantala, ang South Africa ay nagsampa ng kaso laban sa Israel sa International Court of Justice noong 2023, bilang pagpapatuloy ng kanilang kasaysayan ng pakikibaka laban sa apartheid at pakikiisa sa Palestina.
Demokratikong Republika ng Congo – Maselang Balanse
Bagaman pormal na kumikilala ang Congo sa Palestina, umiwas ito sa pagboto upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng mga tradisyunal na pananaw at mga interes ng seguridad at ekonomiya.
May malakas na presensiya ang mga tagapayo militar ng Israel sa silangang bahagi ng bansa, dahilan upang ang anumang hakbang pabor sa Palestina ay ituring na mataas ang kapalit sa politika at ekonomiya.
Mga Bansang Hindi Dumalo at Naging Neutral
Hindi lumahok sa botohan ang Morocco at Sudan — ang una dahil sa kasunduang normalisasyon sa Israel, at ang huli dahil sa krisis panloob.
Ang Rwanda, Kenya, at Zambia naman ay nagpapanatili ng maingat at balanseng ugnayan sa Israel sa mga larangang tulad ng seguridad, teknolohiya, at diplomasya.
Estratehiya ng Israel sa Aprika
Matapos ang 1973 October War, 28 bansang Aprikano ang kumitil ng ugnayan sa Israel.
Ngunit mula huling bahagi ng dekada 1980, nagsagawa ang Israel ng muling pagpasok sa Aprika sa pamamagitan ng seguridad, kalakalan ng armas na walang kundisyon, at teknolohiyang paniktik.
Sa kasalukuyan, may ugnayan na ito sa 44 na bansa sa Aprika, at 3% ng $14.7 bilyong export militar nito noong 2024 ay papunta sa kontinente.
Hindi bababa sa pitong bansa sa Aprika ang gumagamit ng mga programang paniktik ng Israel.
Tinig ng Pagtutol – South Africa
Patuloy ang South Africa sa pagpapatibay ng suporta nito sa Palestina, gaya ng ipinakita sa botohan noong Setyembre 2025 sa New York Declaration, kung saan ipinahayag ng bansa ang paninindigang pabor sa solusyong dalawang estado at laban sa mga paglabag ng Israel sa karapatang pantao ng mga Palestino.
