Pagbibihis ng Itim sa Haram ni Amir al-Mu’minin, Imam Ali (AS) sa Paggunita ng Anibersaryo ng Pagpanaw ni Lady Umm al-Banin (SA)

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang pagbibihis ng itim sa banal na dambana ni Imam Amir al-Mu’minin (AS) ay bahagi ng tradisyong pangrelihiyon ng Shiah Islam na nagpapakita ng pagluluksa at paggalang sa mahahalagang personalidad sa kasaysayan ng Islam.
Pagsusuri at Komentaryo
Ang paggunita sa pagpanaw ni Lady Umm al-Banin (SA) ay may malaking kahalagahan dahil sa kanyang kilalang papel bilang ina ng mga anak na nakipaglaban at nag-alay ng buhay sa trahedya ng Karbala.
Ang seremonyang ito ay naglalayong magpatibay ng espiritwal na kaugnayan ng mga mananampalataya sa mga Ahlul Bayt (AS), na siyang sentro ng debosyon at identidad ng maraming Shiah communities.
Ang mga ganitong ritwal ay nagbubukas ng espasyo para sa kolektibong pag-alaala, pagninilay, at pagpapatibay ng pananampalataya, na may positibong epekto sa pag-unawa ng kasaysayan at relihiyosong tradisyon sa loob ng komunidad.
