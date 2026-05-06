Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 :- American senator na may presensya sa isang gasolinahan:
Ang unilateral na digmaan sa Iran ay dapat itigil.
Pinuna ni American Senator Amy Klobshar ang mga patakaran ng gobyerno ng Amerika sa Iran sa pamamagitan ng pagtukoy sa pagtaas ng presyo ng gasolina sa estado ng Minnesota. Ang mga presyo ng gasolina sa buong Minnesota ay umabot ng higit sa $4 kada galon, aniya.
Binigyang-diin ni Klobshar na ang mga Amerikano ay nahaharap sa mataas na gastos sa pamumuhay kahit ngayon. Ayon sa kanya, ang unilateral war ng gobyerno sa Iran ay nagpalala sa sitwasyong ito at dapat nang itigil.
