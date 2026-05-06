Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 :- Nabih Berri: Ang anumang kasunduan sa Israel ay kailangang may kasiguruhan.
Pangunahing Tagapamuno ng Parlamento ng Lebanon:
Tiniyak ng Kalihim ng Kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng Iran sa Lebanon na ang Lebanon ay magiging bahagi ng anumang kasunduan hinggil sa tigil-putukan (ceasefire) na may kinalaman sa Estados Unidos.
Ang anumang kasunduan ng Lebanon sa rehimeng Israel ay nangangailangan ng kasiguruhan, sapagkat ang rehimeng ito ay hindi sumusunod sa mga obligasyon nito.
Bagama’t ang Hezbollah ng Lebanon ay sumusunod sa kasunduan sa tigil-putukan, ang rehimeng Zionista ay paulit-ulit na lumabag dito.
