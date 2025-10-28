Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Habang tumitindi ang mga pagsisikap para sa kapayapaan sa pagitan ng Moscow at Kyiv, ilang mga bansa sa Europa at miyembro ng NATO ang nagpahayag ng intensyon na magpadala ng tropa sa Ukraine. Ayon sa mga ulat mula sa pulong ng “Coalition of the Willing” na ginanap sa Paris noong Setyembre 4, 2025, narito ang ilan sa mga bansang kasangkot:
United Kingdom: Naglaan ng £100 milyon para sa posibleng deployment ng tropa kapag may kasunduan sa kapayapaan.
France: Isa sa mga pangunahing tagapagtaguyod ng koalisyon, handang magpadala ng tropa para sa seguridad ng hangganan at himpapawid ng Ukraine.
Poland at Lithuania: Bilang mga bansang kalapit ng Ukraine, may mahalagang papel sa logistics at command operations.
Iba pang bansa sa EU at NATO: Germany, Spain, Netherlands, Sweden, Finland, Italy, Romania, at higit sa 20 iba pa ay nagpahayag ng suporta sa misyon ng seguridad.
Layunin ng Deployment
Pagtiyak sa seguridad ng mga hangganan ng Ukraine
Pagsasanay at pagbabagong-buhay ng sandatahang lakas ng Ukraine
Pagpigil sa muling pag-atake ng Russia
Pagsuporta sa implementasyon ng kasunduan sa kapayapaan.
Mga Reaksyon at Pangamba
Russia ay mariing tumutol sa presensya ng mga dayuhang tropa sa Ukraine, itinuturing itong banta sa kanilang seguridad.
Mga analyst ay nagbabala na ang deployment ay maaaring magpalala ng tensyon kung hindi maayos ang kasunduan sa kapayapaan.
Publiko sa ilang bansa ay nag-aalala sa gastusin at panganib ng misyon.
