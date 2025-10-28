Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang military cargo plane ng Estados Unidos ang lumapag sa Kharab al-Jir airbase sa hilagang Al-Hasakah, Syria noong Oktubre 27, 2025, dala ang mabibigat na armas, elektronikong kagamitan, at mga sundalong Amerikano.
Detalye ng Paglapag
Ayon sa ulat ng Syrian Observatory for Human Rights (SOHR):
Ang US military cargo aircraft ay lumapag sa Kharab al-Jir military airport sa hilagang bahagi ng Al-Hasakah province, Syria, noong hapon ng Oktubre 27.
Kasama ng eroplano ang isang military helicopter, na bahagi ng sabayang operasyon sa rehiyon.
Ang eroplano ay may kargang advanced electronic equipment, heavy weaponry, at karagdagang tropa ng U.S. military.
Konteksto ng Presensyang Militar ng U.S. sa Syria
Ang Kharab al-Jir base ay isang aktibong pasilidad ng militar ng Estados Unidos sa northeastern Syria, malapit sa bayan ng Rmelan.
Mula pa noong 2015, ginagamit ito ng U.S. para sa mga operasyon laban sa ISIS at bilang bahagi ng U.S.-led International Coalition.
Sa mga nakaraang linggo, tumindi ang paggalaw ng mga cargo planes at helicopters sa base na ito, na nagpapahiwatig ng pagpapalakas ng presensya ng U.S. sa rehiyon.
Mga Posibleng Implikasyon
Pagtaas ng tensyon sa rehiyon: Ang pagdating ng mga bagong armas at tropa ay maaaring magdulot ng pag-aalala sa mga lokal na grupo at sa mga bansang may interes sa Syria, tulad ng Iran, Russia, at Turkey.
Pagpapalakas ng kontrol sa northeastern Syria: Ang rehiyong ito ay mahalaga sa estratehikong operasyon ng U.S. dahil sa presensya ng Kurdish forces at mga oil field.
Pag-aalala sa soberanya ng Syria: Ang Damascus ay matagal nang tumututol sa presensyang militar ng U.S. sa kanilang teritoryo, na itinuturing nilang ilegal.
