Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Noong Oktubre 28, 2025, nagsagawa ang Israel Defense Forces (IDF) ng malawakang operasyon sa Gaza Strip at West Bank, kabilang ang pag-atake sa mga kampo ng refugee, pagsira ng mga bahay, at sagupaan sa mga kabataang Palestinian.
Mga Pangunahing Kaganapan
Sa Gaza Strip, ginamit ng IDF ang mabibigat na kagamitan upang sirain ang mga residensyal na bahay sa silangang bahagi ng Gaza City. Ayon sa mga ulat, artillery shelling ang isinagawa sa mga lugar ng Al-Bureij at Al-Maghazi refugee camps, na matatagpuan sa gitnang Gaza.
Sa West Bank, sabay-sabay na sinalakay ng mga tropang Israeli ang mga lungsod at baryo tulad ng Tubas, Aqaba, Hebron, Surif, Tafouh, Deir Abu Mash’al, at Jifna, kung saan nagkaroon ng matinding sagupaan sa mga kabataang Palestinian.
Konteksto ng Operasyon
Ang mga pag-atake ay bahagi ng Operation Iron Wall, isang patuloy na kampanya ng Israel sa West Bank mula pa noong Enero 2025.
Sa Gaza, ang mga insidente ay naganap sa loob ng tinatawag na “yellow line” buffer zone, kung saan 53% ng teritoryo ng Gaza ay nasa ilalim ng kontrol ng IDF bilang bahagi ng kasalukuyang ceasefire-hostage framework.
Humanitarian at Diplomatic Implications
Ayon sa UNRWA, mahigit 40,000 Palestinian ang napaalis sa kanilang mga tahanan sa West Bank mula nang magsimula ang operasyon—ang pinakamalaking displacement mula pa noong 1967.
Ang mga pag-atake sa Gaza ay nagdulot ng pagkasira sa mga imprastruktura at paglala ng krisis sa mga refugee camps, na dati nang kulang sa pagkain, tubig, at kuryente.
Ang mga insidente ay naganap sa gitna ng fragile ceasefire sa Gaza, na maaaring maapektuhan ng mga bagong opensiba.
Mga Reaksyon at Pagsusuri
Ayon sa mga analyst, ang sabayang opensiba sa Gaza at West Bank ay bahagi ng multi-front strategy ng Israel upang pigilan ang muling pagbangon ng Hamas at iba pang militanteng grupo.
Binabatikos ng mga human rights groups ang pag-target sa mga sibilyan at pagwasak ng mga tahanan, na itinuturing na paglabag sa internasyonal na batas.
