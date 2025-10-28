Ayon sa UN, 85 pag-atake ng mga Israeli settler ang naitala mula simula ng olive harvest sa West Bank, na nagdulot ng higit 110 sugatan at pagkasira n

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang olive harvest ay taunang panahon ng pag-asa para sa libu-libong Palestinian na pamilya. Ang sistematikong pag-atake sa mga magsasaka ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng pagpapalawak ng mga settlement at pagpapahirap sa mga lokal na komunidad. Sa ganitong konteksto, ang karahasan ay hindi lamang insidente kundi instrumento ng kontrol sa lupa at kabuhayan.
Pag-atake sa Panahon ng Olive Harvest
Sa isang pahayag noong Oktubre 21, 2025, sinabi ni Stephane Dujarric, tagapagsalita ng United Nations, na:
85 insidente ng karahasan mula sa mga Israeli settler ang naitala mula simula ng olive harvest season sa Occupied West Bank.
Ang mga pag-atake ay nagresulta sa:
Higit 110 sugatang Palestinian
Pagkasira ng mahigit 3,000 olive trees at seedlings
Pagkaantala sa ani sa 50 nayon, karamihan sa Ramallah governorate.
Mga Detalyeng Insidente
Sa Turmus Ayya, isang matandang Palestinian na babae ang sinaktan ng isang nakamaskarang settler habang nag-aani, ayon sa ulat ng AFP.
Sa Deir Nidham, tatlong Palestinian ang nasugatan sa isang biglaang pag-atake ng mga settler noong Oktubre 25.
Ayon sa UN Human Rights Office (OHCHR), ang karahasan ay lumalala sa lawak at dalas, at sa ilang kaso ay may pakikilahok o pagwawalang-bahala ng Israeli security forces.
Humanitarian at Legal na Implikasyon
Ang olive harvest ay sentral sa kultura at ekonomiya ng mga Palestinian, kaya’t ang mga pag-atake ay hindi lamang pisikal na karahasan kundi ekonomikong sabotahe.
Ayon sa OHCHR, ang mga insidente ay karaniwang hindi napaparusahan, na nagpapalakas sa kultura ng impunity sa rehiyon.
Ang mga pag-atake ay lumalabag sa international humanitarian law, partikular sa proteksyon ng mga sibilyan sa mga okupadong teritoryo.
Pagsusuri: Karahasan sa Loob ng Panahon ng Ani
Ang olive harvest ay taunang panahon ng pag-asa para sa libu-libong Palestinian na pamilya. Ang sistematikong pag-atake sa mga magsasaka ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng pagpapalawak ng mga settlement at pagpapahirap sa mga lokal na komunidad. Sa ganitong konteksto, ang karahasan ay hindi lamang insidente kundi instrumento ng kontrol sa lupa at kabuhayan.
