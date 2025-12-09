Dilaw na Lubid-Pangbigti sa Knesset; Gumagawa ng Lahat ng Uri ng Pang-iingay si Ben-Gvir Para Maitulak ang Parusang Kamatayan para sa mga Bilanggong P

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Pumasok si Itamar Ben-Gvir at ang mga kasapi ng kanyang partido sa Knesset na may suot na mga pin na hugis lubid-pangbigti—isang simbolikong kilos bilang suporta sa panukalang batas na naglalayong ipataw ang parusang kamatayan sa mga Palestinong inaakusahang sangkot sa mga operasyon laban sa Israel.
Sa sesyon, binanggit pa niya ang “guillotine, electric chair, at lethal injection,” at iginiit na daan-daan umano ang nagpadala sa kaniya ng mensahe upang bumili ng naturang simbolikong pin—isang indikasyon ng mas agresibong pagtulak ng mga hardliner para sa higit pang paghihigpit at pagtaas ng antas ng parusa laban sa mga Palestino.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
Ang hakbang na ito ni Ben-Gvir ay hindi lamang simpleng pagpapakita ng simbolo sa loob ng parlamento; ito ay bahagi ng mas malawak na diskurso tungkol sa pagpapalakas ng punitibong polisiya sa loob ng Israel, lalo na kaugnay ng mga kaso kung saan sangkot ang mga Palestino. Ang dramatikong paggamit ng imaheng lubid-pangbigti at ang pagbanggit sa mga instrumentong makasaysayang kaugnay ng parusang kamatayan ay nagpapakita ng intensiyon—hindi lamang para kumbinsihin ang mga mambabatas, kundi para maghatid ng makapangyarihang mensaheng pampolitika sa publiko.
Sa pananaw ng political communication, ang taktika ni Ben-Gvir ay isang uri ng symbolic escalation: ang paggamit ng mga matitinding simbolo upang pahigpitin ang emosyonal na epekto at palakasin ang suporta mula sa mas konserbatibo at hardline na sektor. Subalit, nagbubukas din ito ng seryosong usapin sa etikal at legal na mga aspeto ng parusang kamatayan, lalo na sa isang konteksto kung saan matagal nang umiiral ang tensiyon, kawalan ng tiwala, at masalimuot na usaping pangkarapatang pantao sa pagitan ng Israel at ng mga Palestino.
Ang ganitong uri ng pampolitikang retorika ay maaaring magpalalim ng sigalot at magpahirap sa mga pagsisikap tungo sa diplomasya o de-eskalasyon. Habang ang ilan ay nakikita ito bilang pagpapakita ng “matatag na seguridad,” para sa iba naman ito ay representasyon ng mas malawak na paggalaw tungo sa mas radikal at malupit na patakaran. Sa huli, ang epekto nito sa loob ng pampolitikang kapaligiran ng Israel—at sa mas masalimuot na tanong ng ugnayan ng Israel at Palestina—ay patuloy pang susubaybayan.
.........
328
Your Comment