"Gaza ang pinaka-wasak na lugar sa mundo—higit sa 68,000 ang martir at halos 10,000 pa ang nasa ilalim ng mga guho!"
Noong Lunes, inihayag ng Ministry of Health ng Palestine sa Gaza Strip na mula nang magsimula ang ceasefire noong Oktubre 11, 80 Palestino ang namartir at 303 ang nasugatan. Bukod pa rito, 426 bangkay ng mga martir ang nahukay mula sa ilalim ng mga guho.
Ulat mula sa United Nations
Ayon sa ulat ng United Nations, ang Gaza ay ang pinaka-wasak na lugar sa buong mundo. Hindi pinapayagan ng Israel ang sapat na tulong na makapasok upang matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan.
40% ng populasyon ng Gaza ay walang access sa pagkain sa loob ng maraming araw.
Patuloy ang krisis sa gutom.
Higit sa 9,000 Bangkay sa Ilalim ng Guho
Si Ismail al-Thawabta, direktor ng Government Information Office sa Gaza, ay nagsabi na mahigit sa 9,000 bangkay ng mga martir ang nananatiling nawawala—karamihan sa kanila ay nasa ilalim ng mga guho ng libu-libong bahay at gusali sa iba't ibang bahagi ng Gaza.
Paglabag sa Ceasefire
Bagaman sinasabi ng mga kanluraning opisyal na may ceasefire sa Gaza batay sa Trump Plan sa nakalipas na dalawang linggo, maraming ulat ang nagsasabing nilalabag ito ng mga puwersang Zionista.
