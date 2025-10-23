Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang sentrong Palestinian ang nag-ulat na mahigit 6,000 katao ang nawawala sa Gaza Strip sa loob ng dalawang taong digmaan sa rehiyon. Ang bilang na ito ay nagpapahiwatig ng matinding epekto ng patuloy na kaguluhan at karahasan sa mga sibilyan sa lugar.
Ang pagkawala ng libu-libong tao ay maaaring bunga ng:
Pagguho ng mga gusali dulot ng pambobomba
Pagkakahiwalay ng mga pamilya sa gitna ng kaguluhan
Kakulangan sa rescue at search operations dahil sa patuloy na labanan at kakulangan sa kagamitan
Ang bilang na ito ay hindi lamang estadistika, kundi sumasalamin sa malalim na human crisis sa Gaza.
Pagninilay
Ang pagkawala ng 6,000 katao ay isang trahedyang hindi dapat balewalain. Sa gitna ng mga ulat ng patuloy na karahasan, pagkawasak ng imprastruktura, at kawalan ng tulong mula sa labas, ang Gaza ay patuloy na humaharap sa isa sa mga pinakamalalang krisis makatao sa kasalukuyang panahon.
