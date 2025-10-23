Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Base sa mga opisyal ng United Nations, ang Gaza ay kasalukuyang itinuturing na pinaka-wasak na lugar sa buong mundo. Sa gitna ng patuloy na kaguluhan, pambobomba, at blockade, ang mga mamamayan ng Gaza ay nahaharap sa matinding krisis sa pagkain, kalusugan, at kabuhayan.
Kagutuman at Kakulangan sa Suplay
40% ng populasyon ng Gaza ay walang access sa pagkain sa loob ng maraming araw, ayon sa ulat.
Ang krisis sa gutom ay patuloy na lumalala, na nagdudulot ng malnutrisyon, lalo na sa mga bata at matatanda.
Pagharang sa Tulong
Hindi pinapayagan ng Israel ang sapat na humanitarian aid na makapasok sa Gaza upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga sibilyan.
Ang mga supply gaya ng pagkain, gamot, tubig, at kagamitan sa ospital ay hindi sapat at nahaharang sa mga checkpoint.
Masusing Pagsusuri
Ang sitwasyon sa Gaza ay hindi lamang isang lokal na krisis, kundi isang malawakang trahedya ng karapatang pantao.
Ang patuloy na blockade at limitadong access sa tulong ay lumalabag sa mga prinsipyo ng internasyonal na batas ukol sa proteksyon ng mga sibilyan sa panahon ng digmaan.
Ang pagkawasak ng imprastruktura—mga ospital, paaralan, tahanan—ay nagpapalala sa kondisyon ng mga mamamayan.
Pagninilay
Ang pahayag ng United Nations ay isang matinding babala sa pandaigdigang komunidad: ang Gaza ay nasa bingit ng ganap na pagkawasak. Sa harap ng mga numerong ito, hindi sapat ang mga diplomatikong panawagan—kailangan ang konkretong aksyon upang mapigilan ang patuloy na pagdurusa ng daan-daang libong sibilyan.
