Pahayag ni Sillimi, Miyembro ng Mataas na Lupon ng Parlamento
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa pahayag ni Sillimi, ang muling pagtatangka na ibalik ang mga mekanismong parusa laban sa Iran ay labag sa batas at salungat sa mga kasunduan sa internasyonal na antas.
Mga Pangunahing Punto ng Pahayag
Pag-expire ng Kasunduan
Ang Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) ay may takdang panahon na 10 taon, na ngayon ay natapos na.
Dahil dito, ang isyu ng nuclear program ng Iran, na dating nasa ilalim ng non-proliferation agenda ng UN Security Council, ay dapat nang alisin sa listahan ng mga aktibong usapin sa konseho.
Pagwawakas ng Resolusyon 2231
Sa pagwawakas ng UN Resolution 2231, ang nuclear program ng Iran ay dapat tratuhin tulad ng anumang bansa na walang armas nuklear at kasapi ng Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT).
Ibig sabihin, wala nang batayan para sa mga espesyal na paghihigpit o parusa.
Panawagan sa UN
Hinimok ni Sillimi ang United Nations na, alinsunod sa Artikulo 100 ng UN Charter, ay agad na itama ang maling impormasyon kaugnay sa sinasabing pagbabalik ng mga lumang resolusyon laban sa Iran.
Aniya, dapat pigilan ng UN ang pagkalito sa mga legal at procedural na proseso ng Security Council.
Pagninilay
Ang pahayag na ito ay bahagi ng patuloy na diplomatikong pagtutol ng Iran sa mga hakbang ng Kanluraning bansa na ibalik ang mga parusa sa kabila ng pagwawakas ng kasunduan. Sa pananaw ng Iran, ang anumang hakbang na magpapalawig o magbabalik ng mga lumang resolusyon ay walang legal na bisa at lumalabag sa internasyonal na batas.
………….
