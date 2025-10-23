Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa ulat, ang Israel ay hindi na ang "higanteng hindi matatalo" na dating kinatatakutan sa rehiyon. Mula sa Bagyong al-Aqsa hanggang sa mga missile ng Iran, bawat larangan ng labanan ay naging entablado ng pagkatalo para sa Tel Aviv. Maging ang mga kaalyado nito ay tila hindi na handang sumaklolo. Ang ulat ay naglalarawan ng isang Israel na nasa bingit ng pagbagsak, hinahati ng panlabas na pagkabigo at panloob na krisis.
Larangan ng Pagkatalo
Gaza at Lebanon: Sa bawat sagupaan, nakaranas ang Israel ng mga bagong kabiguan. Sa Gaza, winasak ng Hamas ang reputasyon ng seguridad ng Tel Aviv sa loob lamang ng ilang oras.
Hezbollah: Sa hilaga, winasak ng Hezbollah ang mga pangunahing yunit ng militar ng Israel.
Yemen: Sa timog, isinara ng mga puwersang Yemeni ang Port of Eilat, isang mahalagang arterya ng ekonomiya ng Israel.
Pag-iisa sa Rehiyon: Maging ang mga bansang Arabo na dating kaalyado ay unti-unting lumalayo sa Israel, na nagpapakita ng lumalalim na diplomatikong pag-iisa.
Panloob na Krisis
Paglikas ng mga Settler: Dumarami ang mga Israeli na lumilikas mula sa mga settlement, indikasyon ng kawalan ng seguridad at tiwala sa kinabukasan.
Pagkakansela ng mga Paaralan: Ang pagsasara ng mga paaralan ay nagpapakita ng kawalang-katatagan sa lipunan.
Pagbagsak ng Ekonomiya: Ang ekonomiya ay nasa krisis, na sinamahan pa ng matinding kaguluhang pampulitika.
Kawalan ng Tiwala sa Pamahalaan: Ang mga mamamayan ay nawawalan ng pag-asa at tiwala sa kanilang mga lider. Ang militar ay itinuturing nang pagod at hindi na epektibo, habang ang mga pulitiko ay nawalan ng kredibilidad.
Panghuling Pagninilay
Ang artikulo ay nagpapahiwatig ng isang Israel na nasa pinakamalalim na yugto ng krisis sa kasaysayan nito—isang bansa na dating kinikilala bilang makapangyarihan sa militar at diplomasya, ngunit ngayon ay nahaharap sa sabay-sabay na panlabas na presyur at panloob na pagkakawatak-watak. Sa ganitong kalagayan, lumilitaw ang tanong: Hanggang kailan makakapanatili ang Israel sa gitna ng lumalalim na kawalang-tiwala at pagkakahiwalay sa rehiyon?
