Mula sa Unibersidad at Buhay-Pag-ibig hanggang sa Unang Hanay ng Resistensiya / Salaysay ng isang Ina tungkol sa dalawang henyo na ang talino ay nagbi

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang mga martir ay parang mga bituing kailanman ay hindi namamatay; sila ang liwanag ng landas at nagliliwanag sa tuktok ng kasaysayan ng lupaing ito. Subalit sa likod ng bawat bituin, may pusong tumitibok—puso ng isang inang nilunok ang luha at nagsasabing: “Iniaalay ko ang aking anak para sa Islam, para sa aking Pinuno, at para sa aking Bayan.” Ang mga ina na ito ay mga alagad ng paaralan ni Umm al-Banin—isang paaralang humihiwalay ang puso mula sa makamundong bagay at iniuugnay ito sa langit.
Sa araw na ang kalangitan ng mga nababalisang puso ay pumupuslit ng pangalan ni Lady Umm al-Banin (AS), nagkakaroon ng pagkakataong alalahanin kung sinu-sinong kababaihang leon ang nakatanghod sa balikat ng aking tinubuang lupa; mga kababaihang ang kanilang pagtitimpi ay nagbibigay-kahihiyan sa bundok, at ang kanilang pagsasakripisyo ay siyang nagpapatatag sa mga ugat ng Rebolusyon. Sila ang mga inang sa katahimikang puno ng kadakilaan ay inihabilin ang kanilang mga anak sa Diyos upang manatili ang bayan at manatiling nakataas ang watawat ng pamumuno ng faqih sa bubungan ng dangal at karangalan ng Islamikong Iran.
Sa kasalukuyan, ang anumang seguridad, dangal, at karangalan na tinatamasa natin ay mula sa sakripisyo ng mga inang ito; mga inang naglakad sa alabok ng lupaing ito, ngunit sa mga yapak ng kanilang dagat na puso ay tinahak nila ang mga landas patungo sa langit. Sila ang mga nagpatatag sa pundasyon ng Rebolusyon sa pamamagitan ng kanilang pag-ibig, mga panalangin sa kalaliman ng gabi, at matiyagang pagsisikap araw at gabi. Sila ang nagturo na ang bayan ay hindi lamang heograpiya; ito ay pananampalataya, isang tipan, at isang pag-ibig.
Sa ganitong kaligiran nagiging makahulugan ang salaysay ng ina ng martir na si Karbasi—isang inang mula sa angkan ng liwanag, mula sa lahi ng pagtitiis, mula sa sambahayan ng pag-ibig.
Sa panayam na ito, nakaupo ako upang pakinggan ang mga bulong ng isang babaeng iniaakma ang dalamhati sa ngiti, ang luha sa pananampalataya, at ang pagkaputol ng puso sa paninindigan sa pamumuno.
Dito, ang usapan ay tungkol sa isang ina na sa halip na magreklamo ay nagpapasalamat; sa halip na yumukod ay tumatayo; at sa halip na ikadena ang sarili sa mundo ay itinatali ang kanyang puso sa mga martir sa langit.
Matapos ang pagbati at kumustahan, hiniling ko sa kanya na ipakilala ang sarili at ang kanyang anak na martir. At sinabi niya:
“Ako si Ruqayyah Sadat Mousavi; ina ng martir na si Ma’soumeh Karbasi. Noong ika-9 ng Esfand 1359 (Pebrero 28, 1981), isinilang siya at pinangalanan namin siyang ‘Ma’soumeh’; ngunit sa bahay, ang tawag namin sa kanya ay ‘Arezou’ (Pangarap).
Noong tatlo’t kalahating taong gulang siya, ang kanyang ama ay ipinadala sa Lebanon para sa isang misyong pang-gawain noong 1364 (1985) at nanatili roon nang anim na buwan. Mula nang siya ay mag-tatlong taong gulang, sinimulan kong ituro sa kanya ang maiikling Surah ng Qur’an. Dahil dito, nagkaroon siya ng malalim na pagkakalapit sa Qur’an. At nang bumalik ang kanyang ama mula sa Lebanon, bukod sa pagmememorya ng mga maiikling Surah, kabisado rin niya ang Panalangin para sa Imam Mahdi (aj), ang mga prinsipyo ng pananampalataya at mga sangay ng relihiyon, ang mga pangalan ng Labing-Apat na Masum (AS), at maging ilang bahagi ng mga makabayang himno noong panahong iyon.”
Isang Pamilyang Rebolusyonaryo
Ang matamis at malinaw na pananalita ni Ginang Mousavi ay hindi ko maantala, kaya ipinagpatuloy niya ang paglalarawan tungkol sa espirituwal at rebolusyonaryong kapaligiran ng kanilang tahanan:
“Lumaki kami sa isang relihiyosong pamilya. Ang lolo sa ama ni Ma’soumeh ay isang klerigo at rebolusyonaryo rin. Ang aking asawa, sa panahon ng Banal na Depensa (Iran-Iraq war), kahit na empleyado siya ng Jihad-e-Sazandegi, ay laging ipinapadala sa harapan upang ipagtanggol ang Islamikong pamahalaan. Kaya masasabi kong si Ma’soumeh ay lumaking may magandang espirituwal na kapaligiran.”
Isang Pamilyang May Talino, Nagsisilbi sa Aksis ng Resistensiya
Ibinahagi pa ng ina ni Ma’soumeh Karbasi ang tungkol sa pag-aaral ng kanyang anak:
“Natapos niya ang pag-aaral niya sa Iran, pagkatapos ay pumasok siya sa Unibersidad ng Ahvaz, at pagkatapos ay sa Unibersidad ng Engineering sa Shiraz upang kumuha ng kursong Computer Science. Doon din nag-aaral si Reza—na kalaunan ay naging manugang ko—ng parehong kurso. Hindi sila nagkakilala sa klase o unibersidad. Pagkatapos ng pormal na proseso ng paghingi ng kamay, ikinasal sila noong 1381, at makalipas ang isang taon, lumipat sila sa Lebanon. Nagkaroon sila ng limang anak: sina Mehdi, Moqtada, Zahra, Mohammad at Fatemeh.”
Isang Kuwentong Nagtapos sa Pagyakap sa Shia;
Mula Lebanon hanggang Sudan—ang Tinig ni Ma’soumeh
Nais kong malaman kung hanggang saan naabot ng mag-asawa ang kanilang akademikong buhay, kaya tinanong ko ang ina ng martir tungkol dito. Sumagot siya:
“Si Reza ay may doktorado. Sa katunayan, pareho silang matatalino—si Reza ay kabilang sa pandaigdigang mga talento. Sa mga panahong nag-aaral siya rito, may scholarship siya mula sa Hezbollah at may tungkulin siyang magsilbi sa kanila. Sa mga huling taon, naging isa siya sa mga kanang-kamay ng Hezbollah.
Si Ma’soumeh naman, nang tumira na sila sa Lebanon, ay nagtrabaho sa isa sa mga kumpanya ng Hezbollah bilang programmer. Dahil Computer Science ang kanyang kurso, siya ang gumagawa ng mga programang kailangan ng organisasyon. Nagtuloy ito hanggang sa siya ay magkaanak. Nang nais niyang magbitiw, hindi nila ito tinanggap at sinabi: ‘Maaari mong ipagpatuloy ang trabaho bilang remote worker mula sa bahay.’
Si Ma’soumeh rin ay isa sa mga estudyante ni Ustad Shojaei. Ipinapadala ng guro ang mga aralin tungkol sa Mahdawiyyat, at siya naman ang nagsasalin nito sa Arabic upang maipamahagi sa online platforms sa mga bansang Arabo.”
“Ipinag-aalay niya ang bawat araw sa Imam Mahdi”
Totoo pala—ngayon lang namin siya lubos na nakikilala
Tinanong ko ang ina ni Ma’soumeh tungkol sa personal na buhay ng kanyang anak. Napabuntong-hininga siya at sinabi ang mga salitang narinig niya mula sa ama ni Ma’soumeh:
“Ngayon lang talaga namin nakikilala kung sino si Ma’soumeh.”
At nagpatuloy siya:
“May sistema ang anak ko sa buhay. Isinasulat niya sa kuwaderno kung kailan siya maglilinis, magluluto, o maglalaba. Araw-araw, iniaalay niya ang kanyang pagkain sa Imam Mahdi (aj). Kahit ang oras ng paglalaro niya kasama ang mga bata ay iniaalay niya: ‘Ngayong araw, naglaro ako kasama ang mga anak — iniaalay ko ito sa Imam Mahdi.’”
Ang Mga Katangian ng Mag-asawang Martir
Tinanong ko si Ginang Mousavi tungkol sa moral at asal ng mag-asawa, at sinabi niya:
“Napakagaganda ng kanilang ugali—pareho sila, si Ma’soumeh at si Reza. Lubos ang paggalang nila sa mga magulang at sa nakatatanda; minamahal sila ng lahat. Halos 21 taon ko nang kilala si Reza. Hindi ko kailanman nakita siyang nagpakita ng kahit maliit na kawalan ng respeto. Bilang biyenan, talagang mahal ko siya. Hanggang ngayon, ipinagmamalaki ko silang dalawa.”
Ang Kanilang mga Anak
Nang pinag-usapan namin ang mga anak, ipinaliwanag niya:
“Purihin ang Diyos, lumaking malapit sa Qur’an ang mga batang pinalaki nila. Ngayon, apat sa kanila ay nasa Lebanon kasama ang kanilang lola. Si Mehdi naman ay dalawang buwan pa lamang na nasa Iran upang magpatuloy ng pag-aaral sa medisina, kung loloobin ng Diyos.”
Isang Ganap na Tao
Tinanong ko si Ginang Mousavi tungkol sa kanyang manugang na Lebanese. Ang sagot niya ay puno ng pagmamahal na parang tunay na mag-ina:
“Si Reza ay tunay na mabuting anak at mananampalataya. Masayahin, palangiti, mabait, may magandang asal at napakahumble. Lubos siyang sumusunod sa mga tungkuling panrelihiyon—ang kanyang pagdarasal, pag-aayuno, at mga gawaing mustahab ay perpekto.
Para sa akin, naging parang sariling anak ko siya, kaya hindi ko siya matawag na ‘manugang’. Sa bahay, tinatawag din siya ng mga anak bilang ‘kuya’. Sa madaling salita—isang ganap at perpektong tao.”
Analitikal na Komentaryo
1. Temang Pampamilya at Panrelihiyon
Ibinubunyag ng teksto ang isang pamilyang lubog sa tradisyong relihiyoso, rebolusyonaryong ideolohiya, at dedikasyon sa paglilingkod. Ang pagpapalaki kay Ma’soumeh ay nakabatay sa kultura ng pagsasakripisyo at espiritwalidad—isang mahalagang lente sa pag-unawa sa kanyang mga desisyon at landas sa buhay.
2. Papel ng Edukasyon at Tekolohikal na Kasanayan
Ang mag-asawa ay parehong produkto ng mataas na antas ng edukasyon sa larangan ng computer science. Lumilitaw dito ang pagsasanib ng modernong technical expertise at ideolohikal na tungkulin—isang phenomenon na makikita lalo sa mga institusyong kabilang sa Aksis ng Resistensiya.
3. Gender Dynamics at Pagsasanib ng Propesyon at Pananampalataya
Si Ma’soumeh ay halimbawa ng kababaihang gumaganap sa doble—bilang ina at bilang propesyonal sa larangan ng cyber at software engineering. Ang pagsasaalang-alang ng Hezbollah sa kanyang work-from-home arrangement ay nagpapakita ng partikular na modelong panlipunan tungkol sa papel ng kababaihan sa loob ng organisasyon.
4. Pagsasabuhay ng Spiritual Accountability
Ang pag-aalay niya ng gawain araw-araw sa Imam Mahdi ay nagpapakita ng isang espiritwal na worldview kung saan ang bawat kilos ay may teolohikal na kahulugan. Ito ay bahagi ng mas malawak na kultura ng Mahdawiyyat sa Shia Islam.
5. Rebolusyonaryong Sosyalisasyon
Ipinapakita ng teksto kung paano ang ideolohiya ay ipinapasa mula henerasyon patungo sa henerasyon—mula sa rebolusyonaryong lolo, sa combatant father, hanggang sa martir na anak. Ang kuwentong ito ay isang modelo ng intergenerational revolutionary identity formation.
6. Moral Framing at Pagtatayô ng “Ideal Martyr Family”
Malinaw na itinatanghal dito ang isang idealisadong representasyon ng pamilya: relihiyoso, masunurin, mapaglingkod, mapagmahal. Ang ganitong narration ay karaniwang ginagamit upang lumikha ng moral exemplars sa kulturang pampulitika at panrelihiyon.
Isang Kapasyahang Pag-ibig:
Magkasamang Mabuhay، Magkasamang Mag-martir
Ang antas ng emosyonal na ugnayan at paggalang sa pagitan ni Ginang Ma’soumeh at ng kanyang asawang si Reza sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay ay isa pang paksa na tinalakay ko sa ina ng martir, at sinabi niya:
“Napakahusay nilang mag-asawa—lubos na maka-Wilayah, at tunay na nagmamahalan. Sa kabuuan, simple, marikit, at puno ng pag-ibig ang kanilang buhay. Maging ang biyenan ni Ma’soumeh ay minsang nagsabi: ‘Naiintindihan ko kung bakit hindi sila hiwalay na inatake. Sapagkat kung isa lamang ang pinaslang at ang isa’y natira, tiyak na ipagpapatuloy ng natitirang asawa ang kanilang gawain.’”
Nagpatuloy siya:
“Sa kanilang mga pribadong pag-uusap, nagkasundo sina Reza at Ma’soumeh na sabay martir. Maging bago pa sila ikasal, sinabi na ni Reza: ‘Handa ka bang pakasalan ang isang tulad ko na nangakong maglingkod sa Hezbollah hanggang kamatayan?’ Sagot naman ng anak ko: ‘Oo, ngunit may isang kondisyon… Na makakasama kita—at sabay tayong magiging martir.’ At ganoon nga ang nangyari—magkahawak-kamay silang nag-martir.”
Palatandaan Bago ang Pagkamartir
Karaniwan, ang mga martir ay nakararamdam ng kakaibang espirituwal na kalagayan bago ang kanilang katapusan. Tinanong ko si Ginang Mousavi kung may nabanggit ba ang anak niya bago siya mag-martir.
Sinabi niya:
“Sampung araw bago ang kanilang pagkamatay, napatay ang pinsan ni Reza (si Ali), at labis itong ikinag-iyak ni Reza. Isang araw, tumawag si Ma’soumeh at sinabi niyang: ‘Yung pinsan ni Zaynab, iyong may tatlong anak, nag-martir na.’
Pagkatapos, nakita ko sa kanyang talaan ang isinulat: ‘Si Fatemeh ay naging asawa ng martir. Hindi ko alam kung kaya ko ring maging asawa ng martir o hindi…?’—may kasamang tandang pananong. At muling isinulat niya: ‘Hindi! Hindi ko kayang maging asawa ng martir; pero maaari akong maging ina ng martir.’ Ibig niyang sabihin: baka hindi ko kayanin ang pagkamatay ng asawa ko.”
Dalawa o tatlong araw bago ang kanilang pagkamartir,
humiling si Ma’soumeh sa akin na humingi ako ng tawad para sa kanya sa lahat ng kamag-anak at kaibigan, at ipanalangin ko siyang mag-martir.
Lagi niyang sinasabi:
‘Ako at ang lima kong anak ay iniaalay ko sa aking Pinuno.’
Pareho silang maka-Wilayah at labis ang debosyon nila kay Haj Qassem Soleimani.
Tinawag pa nga nila ang kanilang ikatlong anak na lalaki (si Mohammad) bilang ‘Haj Qassem’.
Ang sabi ni Ma’soumeh: ‘Mama, si Mohammad ang aking Haj Qassem.’”
Ang Huling Pag-uusap ng Ina at Anak
Makaraan ang humigit-kumulang dalawang oras na panayam, tinanong ko si Ginang Mousavi tungkol sa kanilang huling sandali ng kanyang anak. Sagot niya nang buong damdamin:
“Sinabi niya: ‘Mama, pakiusap, humingi ka ng tawad para sa akin sa lahat ng kamag-anak at kaibigan.’
Tinanong ko: ‘Bakit, anak?’
Sagot niya: ‘Dapat laging handa ang tao.’
Nag-usap kami nang matagal. Sabi niya:
‘Mama, ipanalangin mo akong maging martir.’
‘Mama, siguraduhing kabisaduhin mo ang Surah Ṭā-Hā at basahin ito araw-araw. Kami ng mga bata ay nagkakaroon ng paligsahan sa pagmememorya nito.’
Tinanong ko siya kung bakit.
Sagot niya:
‘Napakalaking ginhawa at kapayapaan ang ibinibigay nito. Basahin mo pati ang kahulugan at ang tafsir—napakaganda! Nagsisimula na kaming kabisaduhin ito kasama ng mga bata.’
Nang nasa kalagitnaan na ng Surah ang kanilang memorization, nag-martir na sina Ma’soumeh at Reza—ngunit ipinagpatuloy ng mga bata ang kanilang pagsasaulo.
“Mas mahal ba ang dugo naming kaysa sa dugo ng mga anak ng Gaza at Lebanon?”
Nagpatuloy si Ginang Mousavi:
“Sinabi ko kay Ma’soumeh: ‘Anak, bumalik ka na sa Iran. Dito ka namin bibigyan ng bahay. Mas magiging maayos ang mga bata rito, at hindi sila matatakot tulad sa Lebanon.’
Pero sagot niya:
‘Hindi, Mama. Mas mahal ba ang dugo ko at ng mga anak ko kaysa sa dugo ng mga bata sa Gaza at Lebanon? Mananatili ako dito sa tabi ng asawa ko. Masaya ako at kontento sa anumang itinakda ng Diyos.’”
Hindi ko man nais itanong, naglakas-loob akong tanungin kung paano niya natanggap ang balita ng pagkamartir ng anak at manugang.
“Noong araw ng kanilang pagkamatay, bandang ikatlo ng hapon, tumawag ang kapatid ko: ‘May balita ka ba tungkol sa kanila?’
Sinabi kong kahapon pa sila huling nag-message at maayos sila.
Maya-maya, tumawag ang ina ni Reza at sinabi: ‘Hindi mo ba alam kung ano ang nangyari?’
Tinanong ko: ‘Si Mehdi ba ang nag-martir?’
Sagot niya: ‘Hindi! Sina Ma’soumeh at Reza ang magkasamang nag-martir!’
Napakahirap ng sandaling iyon—ngunit tinanggap namin ang kalooban ng Diyos, at ipinagmamalaki namin ang kanilang pagkamartir.”
“Ako at ang aking mga anak ay alay sa aking Pinuno”
Sa huling tanong, tinanong ko si Ginang Mousavi kung ano ang nais niyang ihabilin. Sa tinig na puno ng dangal, sinabi niya:
“Nais kong sabihin sa mga martir: mapalad kayo at naabot ninyo ang inyong pangarap. Ipinagmamalaki ko na nabubuhay ako sa Iran—sa lupain ng Imam Mahdi (as).
Ipinagmamalaki kong binigyan ako ng Diyos ng karangalan na maging ina ng martir.
Ipinagmamalaki ko ang aking marunong at minamahal na Pinuno.
Tulad ng lagi’y sinasabi ng anak ko:
‘Ako at ang aking mga anak ay alay sa aking Pinuno.’
Ako man ay nagsasabi ngayon:
‘Ako at ang aking mga anak ay alay sa aking Pinunong mas mahal ko pa kaysa aking sariling buhay.’
Nawa’y pagpalain ng Diyos ang kanyang presensya sa ibabaw namin.”
Analitikal na Komentaryo
1. Ideolohikal na Pagkakasunduan sa Pag-aasawa
Ang pagsang-ayon ng magkasintahan na sabay na mag-martir ay nagpapakita ng mataas na antas ng ideolohikal devotion. Ang kanilang relasyon ay higit pa sa personal—ito ay nakaugat sa doktrina ng paglilingkod at sakripisyo para sa relihiyon at kilusang pinaglilingkuran nila.
2. Sagradong Romantisismo
Ang kanilang pag-ibig ay nakabalot sa isang espirituwal na misyong higit sa karaniwang konsepto ng pamilya. Ang romantic martyrdom pact ay isang halimbawa ng pagsasanib ng emosyonal at teolohikal na identidad.
3. Psychological Preparation for Martyrdom
Makikita sa mga huling tala ni Ma’soumeh ang proseso ng emosyonal na paghahanda—pagtatanong, pag-aalinlangan, ngunit pagtibay sa tungkulin. Ito ay karaniwan sa mga naratibo ng mga indibidwal na nasa larangan ng armadong paglilingkod.
4. Role of Motherhood in Resistance Ideology
Ang pahayag ni Ma’soumeh tungkol sa pagiging “ina ng martir” ay nagpapakita ng isang tungkuling maternal na nakaugat sa relihiyoso at rebolusyonaryong kahulugan—kung saan ang pagiging ina ay bahagi rin ng misyon.
5. Intergenerational Identity Transfer
Nagpapatuloy ang ideolohiya sa mga anak—sa memory work (Surah Ta-Ha memorization), sa pagpapangalan sa ikatlong anak bilang “Haj Qassem,” at sa pagpapalaki ng mga bata sa kapaligirang maka-Wilayah.
6. Geographic Theology of Sacrifice
Ang pagtanggi ni Ma’soumeh na umuwi sa Iran dahil “hindi mas mahal ang dugo ko kaysa ng mga bata sa Gaza at Lebanon” ay nagpapakita ng transnational solidarity ideology sa loob ng Axis of Resistance.
7. Martyrdom as Fulfilled Destiny
Ang huling mensahe ng ina—na ipinagmamalaki ang pagkamartir—ay nagpapakita ng relihiyosong frame kung saan ang sakripisyo ay hindi lamang trahedya kundi katuparan ng espirituwal na mithiin.
