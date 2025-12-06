Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Batay sa pagsusuri ng mga larawan mula sa satellite, mabilis na pinalalawak ng Tsina ang imprastrukturang militar nito sa matataas na bahagi ng Talampas ng Tibet. Nagtayo ang bansa ng hindi bababa sa 16 na bagong o muling inayos na paliparan at base ng mga helikopter sa taas na higit sa 4,200 metro, na may kakayahang magpasilbi sa mga eroplanong pandigma, sasakyang pang-transportasyon, at mga modernong drone. Pinalalakas ng hakbang na ito ang kakayahan ng Tsina na magpakilos ng mga pwersa sa mga lugar na may hindi pagkakasunduan ng hangganan laban sa India.
Pinalawak na Serye ng Komentaryong Analitikal
1. Pagpapalakas ng Estratehikong Posisyon ng Tsina
Ang pagtatayo ng mga bagong base militar sa mataas na altitud ay nagpapahiwatig ng mas agresibong hakbang ng Beijing upang palawakin ang kakayahan nitong mag-deploy ng pwersa sa rehiyon. Ang altitude na higit sa 4,200 metro ay nagbibigay ng natural na depensa at estratehikong vantage point laban sa sinumang kalabang puwersa.
2. Paglala ng Tensiyon sa Hangganan ng Sino-Indian
Ang hakbang ng Tsina ay maaaring magdulot ng panibagong pagtaas ng tensiyon sa pagitan ng dalawang bansa, lalo na kung isasaalang-alang ang mga nakaraang engkuwentro at sagupaan sa rehiyon ng Ladakh. Mas mabilis at mas episyenteng pagkilos ng tropa ang magiging susi sa anumang biglaang krisis.
3. Pagpapakita ng Kapangyarihang Militar at Teknolohikal
Ang pagkakaroon ng pasilidad para sa mga advanced fighter jets, transport aircraft, at drones ay nagpapakita ng pagnanais ng Tsina na magkaroon ng teknolohikal na kalamangan sa matataas na lugar kung saan mahirap mag-operate ang mga sasakyang militar ng karamihan sa mga bansa.
4. Implikasyong Pangrehiyon at Pandaigdigan
Ang paglawak ng militar sa Tibet ay may potensyal na makaapekto sa balanse ng kapangyarihan sa Timog Asya. Maaari itong humantong sa karagdagang modernisasyon sa panig ng India at pag-aadjust ng mga alyado nito, kabilang ang Estados Unidos, na matagal nang may seguridad na ugnayan sa New Delhi.
