Video | Komandante ng Hukbong-Dagat ng IRGC: Ang mga barkong pandigma ng Estados Unidos sa Golpo Persiko ay nasa ilalim ng aming masusing pagmamanman

Ang pahayag ng komandante: "Handa kami para sa anumang posibilidad na ang mga labanan ay mailipat sa karagatan. Nais naming malaman ng publiko na wala kaming alinlangan o pag-aatubili sa pakikitungo sa kaaway. Kung sila ay manghihimasok o sasaklaw sa mga kapakinabangan ng Iran, tiyak na sila ay tatamaan at mapipinsala."
Pinalawak na Serye ng Komentaryong Analitikal
1. Kontekstong Pang-estratehiya
Ang pahayag ng komandante ay nagpapahiwatig ng patuloy na pagtaas ng tensiyon sa rehiyon ng Golpo Persiko, kung saan ang presensya ng mga pwersang pandagat ng Estados Unidos ay matagal nang sensitibong isyu para sa Iran. Ang pagtutok sa “masusing pagmamanman” ay nagpapakita ng patuloy na paghahanda at pagtatanggol ng Iran sa kanilang itinuturing na sonang pangseguridad.
2. Retorikang Pampanloob at Pampanlabas
Ang mensahe ay may dalawang layunin: una, pagpapalakas ng moral at tiwala ng mamamayang Iranian; ikalawa, pagpapadala ng matinding babala sa mga dayuhang puwersa na maaaring kumwestiyon sa kanilang kapangyarihang militar. Ang paggamit ng salitang “walang alinlangan sa pakikitungo sa kaaway” ay nagtatakda ng matigas na posisyon sa kanilang patakarang panseguridad.
3. Implikasyon sa Pandaigdigang Seguridad at Kalakalan sa Dagat
Ang Golpo Persiko ay mahalaga sa pandaigdigang suplay ng langis, kaya anumang pahayag ng pagbabanta o paghahanda para sa labanan ay may direktang epekto sa pandaigdigang merkado at diplomatikong ugnayan. Ang ganitong pahayag ay maaaring humantong sa pagtaas ng pagbabantay ng mga kalapit-bansa at internasyonal na alyansa.
4. Pangmatagalang Perspektiba sa Rehiyonal na Kapangyarihan
Sa mas malawak na pananaw, ipinapakita nito ang patuloy na hangarin ng Iran na ipakita ang kakayahan nitong makipagsabayan sa mga makapangyarihang puwersa. Ito’y bahagi ng mas malaking estratehiya upang palakasin ang impluwensiya nito sa rehiyon at ipagtanggol ang tinuturing nitong pambansang karapatan.
