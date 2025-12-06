Opisyal ng Israel bago magpakamatay: May mga nagawa ako na kailanman ay hindi mapapatawad

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Iniulat ng pahayagang Haaretz na isang opisyal ng hukbong sandatahan ng Israel mula sa brigadang Givati ang nagpakamatay bunga ng matinding sikolohikal na presyon matapos lumahok sa mga labanan sa Gaza at maging bahagi ng operasyon sa lupa.
Bago siya namatay, nag-iwan siya ng mensahe:
“Wala na akong lakas para magpatuloy. Lubos akong naliligaw at hindi makahanap ng direksiyon. May mga nagawa akong kailanman ay hindi mapapatawad, at hindi ko kayang mabuhay nang dala-dala ang mga iyon. Mula noong ika-7 ng Oktubre, may isang demonyong nagising sa loob ko na hindi ako pinapayapang mabuhay… Pakiusap, kalimutan ninyo ako.”
Maikling Pinalawak na Serye ng Komentaryang Analitikal
1. Dimensiyong Sikolohikal
Ang mensaheng iniwan ng opisyal ay nagpapakita ng matinding post-traumatic stress, moral injury, at sikolohikal na pagkawasak na karaniwang nararanasan ng mga sundalo sa matitinding digmaan. Ang pahayag niyang “may mga nagawa akong kailanman ay hindi mapapatawad” ay indikasyon ng malalim na moral na pagsisisi.
2. Moral Injury at Etikal na Dilemma
Ang moral injury ay nagaganap kapag ang isang indibidwal ay gumagawa ng kilos na taliwas sa kaniyang paniniwala o prinsipyo. Sa kontekstong militar, posibleng nakasaksi ang opisyal ng mga karahasang taliwas sa kaniyang etikal na batayan. Ang kaniyang pahayag ay umuugnay sa ganitong uri ng pinsala.
3. Panggigipit sa mga Militar sa Gitna ng Sigalot
Ipinakikita ng ulat na maging ang mga sundalo ng isang organisadong hukbo ay hindi ligtas sa sikolohikal na pagguho. Ang matagal at marahas na operasyon sa Gaza ay nagpapahintulot sa patong-patong na stresor: panganib, pagkakasangkot sa pagwasak ng kabuhayan ng sibilyan, at emosyonal na bigat ng patuloy na digmaan.
4. Mensaheng Sosyopolitikal
Bagaman personal ang mensahe ng opisyal, sumasalamin ito sa mas malawak na realiyad ng digmaan—kapwa panig ang dumanas ng trahedya, hindi lamang pisikal kundi espiritwal at sikolohikal. Ipinapakita nitong ang digmaan ay hindi lamang usapin ng estratehiya, teritoryo, o politika, kundi pangunahing usapin ng pagdurusang pantao.
5. Humanisasyon ng Tauhan
Sa kabila ng pagiging bahagi ng isang armadong pwersa, ipinakita ng kaniyang huling salita ang pagiging tao—marupok, may budhi, at may hangganan. Ang panawagang “Pakiusap, kalimutan ninyo ako” ay naglalarawan ng sukdulang desperasyon at pagnanais na tumakas mula sa bigat ng sariling konsiyensya.
..........
328
Your Comment