Mga Reaksiyon sa Pagbu-boo kay Netanyahu: Isang Kahihiyan at Pagkakahiya

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang pagsigaw ng mga slogan laban kay Benjamin Netanyahu, Punong Ministro ng rehimeng Zionista, pati na ang pagbu-boo at pagsipol sa kanya ng mga dumalo sa Esra Square sa Tel Aviv habang nagsasalita si Steve Witzkoff, kinatawan ni Pangulong Donald Trump ng Amerika, ay nakatawag ng pansin ng mga opisyal at mga analista.
Ayon kay Amit Segal, isang Zionistang analista, bilang tugon sa protesta ng mga dumalo laban kay Netanyahu: “Ang tanging bagay na hindi dapat gawin sa pagtitipon noong Sabado ng gabi sa Tel Aviv ay ang magsalita ng mabuti tungkol kay Netanyahu.”
Si Ahmad Darawsheh, isang mamamahayag na Palestino, ay nagsulat sa isang mensahe tungkol dito: “Palaging iniisip ni Netanyahu na siya si Churchill. Isipin na lang kung ang mga Briton, pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, ay magsipol sa harap ng mga kinatawan ni Harry Truman (ang ika-33 Pangulo ng Amerika) at tanggihan ang pamumuno ni Churchill (Punong Ministro ng Britanya noon).”
