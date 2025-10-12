Pahayag ni Araghchi: “Ang Paglahok ng Iran sa Kasunduang Abraham ay Isang Ilusyon ni Trump”

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ayon kay Abbas Araghchi, ang ideya na sasali ang Iran sa tinatawag na Kasunduang Abraham ay isang "ilusyon" ni Pangulong Donald Trump. Tinawag niya ang kasunduan bilang isang taksil na kasunduan, na aniya’y salungat sa mga prinsipyo ng Iran at sa pakikibaka ng mga mamamayang Palestino.
Binatikos din ni Araghchi ang mga ulat na nagsasabing may negosasyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos kaugnay ng tigil-putukan sa Gaza. Ayon sa kanya, ito ay puro kasinungalingan. Aniya, ang Iran ay buong suporta sa desisyon ng mga grupong resistance sa Gaza, ngunit nagbabala rin siya na dapat manatiling mapagmatyag dahil ang rehimeng Zionista ay kilala sa paglabag sa mga kasunduan.
Kasunduang Abraham: Isang serye ng mga diplomatikong kasunduan sa pagitan ng Israel at ilang bansang Arabo na sinimulan sa panahon ni Pangulong Trump. Layunin nito ay para mas palawakin ang kanilang normalisasyon ng ugnayan sa Israel.
Posisyon ng Iran: Mariing tumututol ang Iran sa kasunduang ito, itinuturing itong pagtataksil sa layunin ng paglaya ng Palestine.
Sitwasyon sa Gaza: Sa gitna ng mga opensiba at panawagan para sa tigil-putukan, nananatiling kritikal ang papel ng Iran bilang tagasuporta ng mga grupong resistance gaya ng Hamas at Islamic Jihad.
